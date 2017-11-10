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15:46 (мск), источник: БЕЛТА

Денежные переводы белорусам из-за рубежа в III квартале сократились на 18,4%

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале 2017 года сократились на 18,4% по сравнению со вторым кварталом, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.

ЦБ: $ 59.2808   +0.03 € 68.9791   +0.19
Источник: AP 2017

Так, общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в третьем квартале составила $82,55 млн против $101,199 млн во втором.

Кроме того, за третий квартал из Беларуси было отправлено денежных переводов на $45,401 млн. Это на 12,5% больше, чем во втором квартале, когда было отправлено $40,372 млн.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $305,51, из Беларуси — $396,79.

При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster, Anelik, InterExpress. -0-

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