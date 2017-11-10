Денежные переводы белорусам из-за рубежа в III квартале сократились на 18,4%
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам
Так, общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в третьем квартале составила $82,55 млн против $101,199 млн во втором.
Кроме того, за третий квартал из Беларуси было отправлено денежных переводов на $45,401 млн. Это на 12,5% больше, чем во втором квартале, когда было отправлено $40,372 млн.
Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $305,51, из Беларуси — $396,79.
При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster, Anelik, InterExpress. -0-