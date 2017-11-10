Самара получит 360 млн рублей на строительство нового ледового дворца

Бюджет Самарской области пополнится 360 миллионами рублей. Средства на безвозмездной основе выделило НК «Роснефть». Их собираются направить на проектирование и реконструкцию ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской, пишет Samru.ru.

Напомним, новое здание на 5 тысяч мест построят на месте разобранного дворца спорта ЦСК ВВС. В нем разместятся три ледовые площадки — основная арена, тренировочный лед и площадка для керлинга, а также хореографический зал и универсальный спортзал.