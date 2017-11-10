В Екатеринбурге показали теплицы для «зимних» овощей

Источник: AP 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. В Екатеринбурге презентовали Инновационный тепличный комбинат АО «Тепличное» (входит в «УГМК-Агро»), который впервые позволит местным овощеводам собирать свежий урожай круглый год. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

«Все лучшие технологии, которые накоплены в мире, реализованы здесь, — сказал после осмотра комплекса директор Департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. — Свердловчане будут с удовольствием покупать огурцы и помидоры местных производителей, потому что в этих теплицах обеспечено все, что необходимо растениям в природе — микроклимат, биозащита, и даже шмели-опылители».

По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, инновационный тепличный комбинат является одним из ключевых сельскохозяйственных проектов региона.

С вводом первой очереди нового комплекса хозяйство сможет обеспечивать овощами закрытого грунта (огурцы, томаты) Свердловскую область на 23%, а также полностью удовлетворить потребность в зеленых культурах (листовые салаты, руккола, базилик, укроп, петрушка и др.). Сегодня АО «Тепличное» является основным производителем огурцов и томатов в области, на его действующих площадях выращивают 7,7% необходимой региону продукции.

«Все, что вы видите — это результат нашей совместной профессиональной работы с региональными властями и Министерством сельского хозяйства РФ. При наличии господдержки в дальнейшем эта история может иметь продолжение», — сказал гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Как уточняют в УГМК, стоимость первой очереди объекта, включая энергоцентр, составляет 5,3 млрд рублей, в числе которых порядка 30% — государственные инвестиции (20% — федеральный бюджет, 10% — областной). Поддержка предприятию была предоставлена в виде возмещения части затрат на строительство, а также предоставления кредита на льготных условиях.

Общая площадь первой очереди Инновационного тепличного комбината составляет 17,64 га. Из них 3 га займет автоматизированная салатная линия с участком упаковки и производства салатных миксов, 10 га отведут под светокультуру томат, а на остальных площадях разместится сервисный блок, оснащенный холодильными камерами, автоматизированными линиями сортировки и упаковки огурца.

Осенью 2018 года «УГМК-Агро» планирует сдать вторую очередь инновационных теплиц общей площадью 6,8 га, в которых будет выращиваться светокультура огурец. После введения в эксплуатацию двух очередей комбината АО «Тепличное» сможет обеспечивать овощами закрытого грунта 37% рынка Свердловской области.

Круглогодичный урожай в новых теплицах призваны обеспечить система дополнительного освещения, а также технология «Ultra Clima», позволяющая в любое время года поддерживать идеальный микроклимат и при этом экономить до 30% энергии. В частности, сокращение расходов на отопление будет идти за счет повторного использования теплого воздуха теплиц, который раньше поднимался вверх и уходил через форточки и остекление, а теперь затягивается обратно в зону роста растений. Технология настолько бережлива, что направляет на обогрев даже тепло от осветительных приборов.

Тем не менее, для подержания «летних условий» в зимний период на территории хозяйства построен собственный энергоцентр на основе газопоршневых машин, позволяющих обеспечить генерацию электроэнергии в объеме 26,44 МВт. Подобную мощность имеют энергоцентры крупных промышленных предприятий.

За счет создания идеальных условий для растений, грамотной селекционной работы, урожайность в новых теплицах планируется повысить практически вдвое. По томатам этот показатель должен вырасти с существующих 42 кг/кв.м до 92 кг/кв.м по году.

Ввести в эксплуатацию объект планируется до конца года. В настоящее время в первой очереди Инновационного тепличного комбината ведутся заключительные работы по монтажу и настройке технологического оборудования.

Справка

Целевые показатели 1-й очереди Инновационного тепличного комплекса: урожайность томата — 92 кг/кв.м; производство томата — 9600 тонн в год; производство зеленных культур — 1259 тонн в год; урожайность зеленных культур — 42 кг/кв.м.