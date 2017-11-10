Инкассаторы Узбекистана получили 300 автомобилей «УАЗ»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) поставил Республиканской службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей.
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) поставил Республиканской службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей.
Планируется, что ведомство продолжит обновлять автопарк продукцией ульяновского завода.
По данным
«Можно сказать, что
«На службе Центрального банка автомобили УАЗ уже зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. Поэтому выбор снова пал на продукцию УАЗ. С объявлением либерализации валютного регулирования в Узбекистане объем задач перед Республиканской Службой Инкассации cтал только возрастать, а объем новой мобильной техники в парке инкассаторов — увеличиваться», — отметил первый заместитель генерального директора ГУП «Республиканская служба инкассации ЦБ РУз» Азизхон Хамидов.