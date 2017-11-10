Инкассаторы Узбекистана получили 300 автомобилей «УАЗ»

«Можно сказать, что из-за особенностей валютного регулирования рынок Узбекистана был достаточно закрытый. В первую очередь это связано с защитой правительством местной автомобильной промышленности (на сегодняшний день в республике производятся автомобили Chevrolet, Isuzu и MAN, а также планируется начало производство машин концерна PSA). Традиционно автомобили УАЗ востребованы в первую очередь среди силовых структур Узбекистана и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем будущем мы надеемся расширить свое присутствие также и на коммерческом рынке страны при поддержке наших локальных партнеров», — подчеркнул директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев.