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16:40 (мск), источник: Kommersant.uz

Инкассаторы Узбекистана получили 300 автомобилей «УАЗ»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) поставил Республиканской службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей.

Источник: Kommersant.uz

Планируется, что ведомство продолжит обновлять автопарк продукцией ульяновского завода.

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По данным пресс-службы производителя, служба инкассации заказала 200 внедорожников «патриот» и 100 пикапов. Уже в Ташкенте местные партнеры УАЗ проведут специальную подготовку автомобилей для работы в инкассации.

«Можно сказать, что из-за особенностей валютного регулирования рынок Узбекистана был достаточно закрытый. В первую очередь это связано с защитой правительством местной автомобильной промышленности (на сегодняшний день в республике производятся автомобили Chevrolet, Isuzu и MAN, а также планируется начало производство машин концерна PSA). Традиционно автомобили УАЗ востребованы в первую очередь среди силовых структур Узбекистана и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем будущем мы надеемся расширить свое присутствие также и на коммерческом рынке страны при поддержке наших локальных партнеров», — подчеркнул директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев.

«На службе Центрального банка автомобили УАЗ уже зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. Поэтому выбор снова пал на продукцию УАЗ. С объявлением либерализации валютного регулирования в Узбекистане объем задач перед Республиканской Службой Инкассации cтал только возрастать, а объем новой мобильной техники в парке инкассаторов — увеличиваться», — отметил первый заместитель генерального директора ГУП «Республиканская служба инкассации ЦБ РУз» Азизхон Хамидов.

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 Инкассаторы Узбекистана получили 300 авто
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