МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются — Минтруда

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По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь к сентябрю 2017 года составил 101,2%. Индекс потребительских цен за октябрь не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и соцзащите; а также к сентябрю 2017 года — месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений. В связи с этим данные виды доходов за октябрь не индексируются, пояснили в министерстве.

Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере Br265, за октябрь также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Для справки: денежные доходы населения за октябрь 2017 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br197,81 — 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (в соответствии с указом от 28 января 2006 года № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).