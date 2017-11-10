Разрешающее реконструкцию бывшей гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде под жилой дом с парковкой постановление суда будет обжаловано
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, управление не согласно с вынесенным Арбитражным судом Нижегородской области решением, признающим незаконным отзыв ранее выданного согласования проектной документации по приспособлению для современного использования нежилого здания бывшей гостиницы «Россия».