Разрешающее реконструкцию бывшей гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде под жилой дом с парковкой постановление суда будет обжаловано

В связи с этим для отмены вердикта осуществляется подготовка апелляционной жалобы в первый апелляционный арбитражный суд во Владимире.

Напомним, суд в октябре рассмотрел заявление ООО «Сервис-Отель» о признании незаконным решения управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 3 марта 2017 года об отмене согласования проектной документации о реконструкции здания по адресу: ул. Верхне-Волжская набережная, д.2А под многофункциональное здание «Волжский откос» с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой и удовлетворил требования ООО «Сервис-Отель» в полном объёме, т.е. разрешил реконструкцию.