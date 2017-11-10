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17:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Разрешающее реконструкцию бывшей гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде под жилой дом с парковкой постановление суда будет обжаловано

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, управление не согласно с вынесенным Арбитражным судом Нижегородской области решением, признающим незаконным отзыв ранее выданного согласования проектной документации по приспособлению для современного использования нежилого здания бывшей гостиницы «Россия».

Источник: AP 2017

В связи с этим для отмены вердикта осуществляется подготовка апелляционной жалобы в первый апелляционный арбитражный суд во Владимире.

Напомним, суд в октябре рассмотрел заявление ООО «Сервис-Отель» о признании незаконным решения управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 3 марта 2017 года об отмене согласования проектной документации о реконструкции здания по адресу: ул. Верхне-Волжская набережная, д.2А под многофункциональное здание «Волжский откос» с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой и удовлетворил требования ООО «Сервис-Отель» в полном объёме, т.е. разрешил реконструкцию.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции здания бывшей гостиницы «Россия» на Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу.

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