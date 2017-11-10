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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Строительство Ледовой арены «Пулково» начнется в Шушарах

Проект получил одобрение КГИОП и прошел необходимую экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

Разрешение на строительство Ледовой арены «Пулково» 9 ноября выдала служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Здание должны будут возвести в поселке Шушары неподалеку от Экспофорума.

При этом в ведомстве отмечают, что проект был одобрен КГИОП, а также получил все необходимые согласования и прошел экспертизу.

— Проект получил все необходимые согласования, в том числе и Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, и прошел необходимую процедуру экспертизы, — рассказали в городской администрации.

В Ледовой арене будет располагаться каток площадью 66 на 39 м, трибуны на 240 мест, раздевалки и помещения для администрации. Общая площадь здания составит 4 тысячи квадратных метров.

Застройщик ООО «Стимул» должен будет возвести Ледовую арену в Пулково до 9 февраля 2019 года.

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