Строительство Ледовой арены «Пулково» начнется в Шушарах

Источник: Комсомольская правда

Разрешение на строительство Ледовой арены «Пулково» 9 ноября выдала служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Здание должны будут возвести в поселке Шушары неподалеку от Экспофорума.

При этом в ведомстве отмечают, что проект был одобрен КГИОП, а также получил все необходимые согласования и прошел экспертизу.

— Проект получил все необходимые согласования, в том числе и Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, и прошел необходимую процедуру экспертизы, — рассказали в городской администрации.

В Ледовой арене будет располагаться каток площадью 66 на 39 м, трибуны на 240 мест, раздевалки и помещения для администрации. Общая площадь здания составит 4 тысячи квадратных метров.