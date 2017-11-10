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18:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе наградили лучших социальных предпринимателей года

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. 10 ноября в Уфе прошел третий республиканский форум социальных предпринимателей и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятие, которое проводится при поддержке правительства республики, Общественной палаты РБ, призвано стать площадкой для демонстрации лучших проектов в социальной сфере нашей республики, дать толчок дальнейшему развитию социального предпринимательства и вовлечь предприятия в сферу социального бизнеса.

В рамках форума наградили победителей конкурса «Лучший социальный проект — 2017». Награды получили 20 предпринимателей в восьми номинациях.

Победителями в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания и оказания реабилитационных услуг лицам, нуждающимся в социальном сопровождении» стали сразу три предпринимателя.

Гали Абдуллин из города Октябрьского организовал проект по кратковременному присмотру за детьми «Добрые сердца». Социальные няни провожают ребенка до школы, могут присмотреть за ребенком, пока родители на работе, помочь с уроками и организовать детский досуг.

ООО «Гармония» в Мелеузовском районе (директор — Иршат Хисамутдинов) работает с теми, кому необходима помощь соцработников на дому. Проект «Помощь в дальнее село» рассчитан на отдаленные населенные пункты, в которых живут менее ста человек. Аналогичную помощь пенсионерам и инвалидам оказывает центр социального обслуживания «Доброе сердце» в селе Красная горка Нуримановского района (директор — Зухра Шамсутдинова).

Лучшими социальными проектами года в области обеспечения занятости, самозанятости и вовлечения в активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, стали массажный салон «Рада», открытый инвалидом по зрению Радой Фаттаховой, и потребительский кооператив социальных программ «Учеба и работа» (председатель правления — Альфия Карагузина).

Лучшим в области обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения стал Евгений Гагин. Компания «Мадека», которую он возглавляет, производит переносные пандусы, способные облегчить жизнь инвалидов-колясочников и мам с детьми.

Проектом года в области производства диетических продуктов стал Евгений Леонтьев («СитиКрол»), который в Туймазинском районе производит диетическую крольчатину.

Награду за вклад в развитие новых направлений в профессиональной ориентации подрастающего поколения получил Сергей Смольников. Его центр виртуальной реальности «Самолет», расположенный в Уфе, знакомит детей с профессией военного и гражданского летчика — АН-24Б, который находится на пересечении улиц Комсомольской и 50 лет СССР оборудован тренажером взлета и посадки, аттракцион позволяет ребятам не просто поиграть, но и получить первые сведения о самолетах и космических кораблях.

Самой популярной номинацией у социальных предпринимателей республики оказался «Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей».

Как рассказала руководитель центра инноваций социальной сферы РБ Ирина Абрамова, именно в этой номинации поступило самое большое количество заявок.

Победителями стали Эльвира Ветрова (детский клуб «Вундеркинд», Сибай), Артур Галеев (открытая мастерская «Кулибин», Уфа), Оксана Никитенко (познавательный досуговый центр «Кенгу. Ру», Кумертау), Татиана Рябова (художественная мастерская «Рисуй-Город», Салават), Гульнара Лютова (образовательный центр «Студия слова», Белебей) и Елена Филимонова (платформа дистанционного обучения иностранным языкам «Учим дома», Уфа).

Авторами лучших проектов в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, стали Дмитрий Назин, открывший школу футбола для дошкольников «ФутбоКидс», директор аквацентра для грудных детей «Буль-буль» Рустам Насыров и руководитель центра спортивно-военной подготовки Спецназа допризывной молодежи Ильшат Мирсаитов.

Самыми успешными стартапами года стали мастерская по пошиву детского текстиля «Пуговка», которую открыли Артур и Дильбар Ахметовы из Благовещенска, оздоровительный центр «Во благо» (директор — Руслан Шайхуллин) и торговый дом «СварСнаб» (руководитель — Ирек Шайхутдинов).

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