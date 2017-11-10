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18:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

В развитие транспортной инфраструктуры Воронежа вложат около 14 млрд рублей

В развитие транспортной инфраструктуры Воронежа до 2020 года вложат 13,9 млрд рублей. Мэрия вынесла на публичные слушания проект соответствующей муниципальной программы. Они пройдут в Доме архитектора в понедельник, 11 декабря.

Источник: Вести - Воронеж

Планируется, что средства на проектирование, строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры выделят из бюджетов разных уровней, а также из внебюджетных источников. В 2107 году финансирование программы составит 2,4 млрд рублей, в 2018 — 2,2 млрд, в 2019 — 3,4 млрд. Наибольший объем средств планируется освоить в 2020 году — 5,9 млрд рублей.

В результате реализации программы планируется ввести в эксплуатацию 21,8 км автомобильных дорог, довести долю пассажирского транспорта, учитываемого с использованием системы ГЛОНАСС до 87,5%, усовершенствовать организацию дорожного движения в Воронеже и снизить количеств выбросов автотранспортом вредных веществ.

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