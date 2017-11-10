В развитие транспортной инфраструктуры Воронежа вложат около 14 млрд рублей

Планируется, что средства на проектирование, строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры выделят из бюджетов разных уровней, а также из внебюджетных источников. В 2107 году финансирование программы составит 2,4 млрд рублей, в 2018 — 2,2 млрд, в 2019 — 3,4 млрд. Наибольший объем средств планируется освоить в 2020 году — 5,9 млрд рублей.