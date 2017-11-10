В Воронежской области жители получили займов в ломбардах на 576 млн рублей

По данным Банка России, по итогам второго квартала в Центральном федеральном округе ломбарды выдали займов на 15,2 млрд рублей. Из них в нашем регионе — 576,5 млн рублей.
К началу июля 2017-го задолженность клиентов ломбардов по основному долгу составила 10,8 млрд рублей в ЦФО и 212,5 млн рублей — в Воронежской области.
«В регионе заключено более 82 тысяч договоров займа с ломбардами», — отметили в ГУ.
Отметим, в Воронежской области регулятор выдал 94 предписания об устранении нарушений ломбардам и возбудил 28 административных дел.
1 716 ломбардов зарегистрировано в Центральном федеральном округе. 51 ломбард работает в Воронежской области.