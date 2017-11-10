Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Умер актер Джон Хиллерман
Крупнейшая компания Хорватии отказалась вернуть Сбербанку €1 млрд
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Альтов о Задорнове: Никого к себе не подпускал в последнее время
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова - СМИ
Уничтожение боеприпасов ВСУ под Донецком – кадры
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8Скончался Михаил Задорнов
18:20 (мск), источник: Volga News

Заложенные на реконструкцию самарского цирка 120 млн руб. перераспределят

В бюджет Самарской области на 2017 г. и плановый период 2018−19 годов планируется внести поправки. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

В числе предлагаемых корректировок перераспределение на иные цели 120 млн руб., заложенных в бюджете текущего года на реконструкцию здания самарского цирка. Это объясняется тем, что по данной статье расходов не предусмотрены средства в федеральном бюджете.

Напомним, работы по реконструкции здания самарского цирка на ул. Молодогвардейской планировались вести на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Проект реконструкции в августе текущего года обсуждался с генеральным директором ФКП «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым.
Здание цирка уже достаточно давно требует капитального ремонта, объект неоднократно закрывался по требованиям МЧС за нарушение техники безопасности.

Работы по его реконструкции изначально планировалось начать еще в 2016 году. Тогда в областном бюджете также были предусмотрены средства на эти цели, однако по техническим причинам к реализации проекта так и не приступили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Росгвардию в регионе возглавил Александр Эсауленко
Честный голос и великий юморист: коллеги — о Михаиле Задорнове
США признали космос идеальным местом для войны
Сборная России потеряет первое место зачета Сочи-2014
Родственники полковника Захарченко объяснили, откуда миллионы
Главные события недели (видео)
В Ижевске задержан сын хозяйки квартиры, в которой взорвался газ
Когда Америка перестала быть великой
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры В новом комедийном проекте компанию актрисе составят Максим Виторган и Владимир Епифанцев
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь