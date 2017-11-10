Заложенные на реконструкцию самарского цирка 120 млн руб. перераспределят

В числе предлагаемых корректировок перераспределение на иные цели 120 млн руб., заложенных в бюджете текущего года на реконструкцию здания самарского цирка. Это объясняется тем, что по данной статье расходов не предусмотрены средства в федеральном бюджете.

Напомним, работы по реконструкции здания самарского цирка на ул. Молодогвардейской планировались вести на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Проект реконструкции в августе текущего года обсуждался с генеральным директором ФКП «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым.

Здание цирка уже достаточно давно требует капитального ремонта, объект неоднократно закрывался по требованиям МЧС за нарушение техники безопасности.