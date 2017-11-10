Заложенные на реконструкцию самарского цирка 120 млн руб. перераспределят

В числе предлагаемых корректировок перераспределение на иные цели 120 млн руб., заложенных в бюджете текущего года на реконструкцию здания самарского цирка. Это объясняется тем, что по данной статье расходов не предусмотрены средства в федеральном бюджете.
Напомним, работы по реконструкции здания самарского цирка на ул. Молодогвардейской планировались вести на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Проект реконструкции в августе текущего года обсуждался с генеральным директором ФКП «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым.
Здание цирка уже достаточно давно требует капитального ремонта, объект неоднократно закрывался по требованиям МЧС за нарушение техники безопасности.
Работы по его реконструкции изначально планировалось начать еще в 2016 году. Тогда в областном бюджете также были предусмотрены средства на эти цели, однако по техническим причинам к реализации проекта так и не приступили.