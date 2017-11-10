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19:56 (мск), источник: Om1.ru

Зима близко: в Омске резко выросли цены на помидоры, шубы и бензин

А туристические путевки, билеты на самолет и ритуальные услуги, наоборот, стали немного дешевле.

Омскстат привел свежие данные о росте потребительских цен в регионе. В среднем за октябрь товары и услуги подорожали всего на 0,1%. Однако некоторые категории показали взлет почти в два раза.

Так, ожидаемо поползли вверх цены на овощи и фрукты после сезонного снижения стоимости. В 1,7 раз стали дороже свежие огурцы и помидоры. Картофель подорожал на 0,9%. Также резко выросли в цене икра лососевых рыб (+6,9%), овощные консервы (+5,4%), куриные яйца (+3%) и сливочное масло (+2%). Мука, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, макароны, кондитерские изделия, сметана, творог, маргарин, мясокопчености и мясные консервы подорожали на 0,6−1,5%.

При этом снизились цены на лук (-12,4%), морковь (-7,8%), яблоки (-7,5%), капусту (-5,4%), чеснок (-1,2%) и свеклу (-0,9%). На 1,1−6,2% подешевели мясо, куры, вареные колбасы, сахар, подсолнечное масло, гречка, горох и фасоль.

На непродовольственном рынке тоже подорожали сезонные товары: меха, одежда и обувь. Кроме того, зафиксирован взлет цен на моторное топливо — бензин стал дороже на на 0,1−1,2%, дизель на 0,8% и газ на 0,5%.

— Положительным моментом является продолжающееся снижение цен на медикаменты (на 1,0%). Также подешевели моющие и чистящие средства, полотенца, компьютеры, стиральные машины, велосипеды (на 1,2−3,6%), — отметили в Омскстате.

В категории платных услуг снизились тарифы на транспорт и туристические продукты. Стоимость полета экономклассом самолета в среднем упала на 13,8%, билетов на поезда — на 10%, зарубежных поездок — на 3,7%, услуг внутреннего туризма — на 2,2%.

Также стали обходиться дешевле ритуальные услуги и страхование. А вот физкультура и спорт, юридические услуги, дошкольное воспитание, банковские и медуслуги, наоборот, показали рост цен.

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