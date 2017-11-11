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07:33 (мск), источник: 365info.kz

Задержание саудовских принцев оказалось на руку Казахстану

Арест принцев и министров в Саудовской Аравии привел к росту цен на нефть, передает КТК.

Источник: AP 2017

Стоимость барреля марки Brent последние несколько дней стремительно увеличивалась и достигла отметки 64 доллара. По словам аналитиков, на это повлиял арест принцев, министров и других людей из правящей элиты Саудовской Аравии.

Однако, как прогнозируют аналитики, в начале 2018 года цены на черное золото вновь пойдут вниз.

Напомним, в начале ноября стало известно о задержании нескольких десятков людей, находившихся на вершине власти в Саудовской Аравии, в том числе членов королевской семьи. Сообщалось, что у них конфискуют около 800 млрд долларов.

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