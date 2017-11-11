Задержание саудовских принцев оказалось на руку Казахстану

Источник: AP 2017

Стоимость барреля марки Brent последние несколько дней стремительно увеличивалась и достигла отметки 64 доллара. По словам аналитиков, на это повлиял арест принцев, министров и других людей из правящей элиты Саудовской Аравии.

Однако, как прогнозируют аналитики, в начале 2018 года цены на черное золото вновь пойдут вниз.