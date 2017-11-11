В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков

Трудоустроиться смогу врачи и медицинские сестры различных квалификаций, администраторы, агенты по страхованию, дворники, повара, санитары, бухгалтеры, инструкторы по лечебной физкультуре, педагоги, слесари-сантехники, электромонтеры, сообщили в мэрии.

Организаторы представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, будет доступна компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.