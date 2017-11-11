В Кызылординской области одобрен первый проект по Нұрлы Жер

Источник: Kapital.kz



Для строительства жилых многоквартирных домов в микрорайоне Арай города Кызылорды «СМП-Кызылорда» оформил кредитную линию в КФ АО «Сбербанк России» по ставке вознаграждения 14% годовых, из них 7% субсидируется Фондом «Даму» по направлению «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками» программы «Нұрлы Жер».

На сегодня компания за счет собственных средств строит 4 жилых дома, два из которых введены в эксплуатацию, еще 2 на стадии строительства. По словам директора компании Темирхана Алимкулова благодаря господдержки была снижена долговая нагрузка предприятия перед банками второго уровня (БВУ).

«Я рад, что мы реализуем проект в рамках госпомощи. Думаю, данная программа стимулирует местные компании в строительной отрасли, тем самым создавая конкуренцию за качественные услуги», — сообщил Темирхан Алимкулов.

Напомним, что программа «Нурлы жер» предусматривает выдачу кредитов частным застройщикам по ставке вознаграждения не более 16% годовых, из которых Фонд «Даму» субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения. Субсидии предоставляются по новым кредитам предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в возведении жилых зданий. Стоимость строительства 1 кв. метра индивидуального жилья не превышает 120 тыс. тенге (без учета стоимости инженерно-коммуникационной инфраструктуры).