Узбекский Ravon бьет рекорды продаж в России

Источник: Sputnik

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в указанный период свидетельствуют, что Ravon, реализующий в России модели Chevrolet под брендом и с символикой узбекского бренда, находится даже не в десятке лидеров продаж. Но ни один лидер продаж не продемонстрировал столь «взрывного» роста, как Ravon, по сравнению с 2016 годом.

«В 2016 году российские автолюбители по многим причинам не спешили массово приобретать Ravon. По стране фактически не было официальных дилеров марки. Машину нужно было оплатить и ждать неопределенный отрезок времени, пока ее привезут из Узбекистана. После этого ее, по факту, негде было обслуживать», — объясняет вестник.

В 2017 году ситуация изменилась: эти легковушки легко купить и есть где отремонтировать. Поэтому продажи пошли в рост.

Напомним, бренд Ravon стал официальным спонсором сборной России по футболу. В рамках спонсорского соглашения Ravon может использовать широкий спектр имиджевых и рекламных прав, включая титул «Ravon — официальный спонсор футбольной сборной России».