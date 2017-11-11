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07:53 (мск), источник: Sputnik

Узбекский Ravon бьет рекорды продаж в России

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Узбекский производитель бюджетных легковых авто продал в России в 2017 году (в период с января по октябрь) 11147 автомобилей. Такие данные приводит Сitytraffic.ru.

Источник: Sputnik

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в указанный период свидетельствуют, что Ravon, реализующий в России модели Chevrolet под брендом и с символикой узбекского бренда, находится даже не в десятке лидеров продаж. Но ни один лидер продаж не продемонстрировал столь «взрывного» роста, как Ravon, по сравнению с 2016 годом.

«В 2016 году российские автолюбители по многим причинам не спешили массово приобретать Ravon. По стране фактически не было официальных дилеров марки. Машину нужно было оплатить и ждать неопределенный отрезок времени, пока ее привезут из Узбекистана. После этого ее, по факту, негде было обслуживать», — объясняет вестник.

В 2017 году ситуация изменилась: эти легковушки легко купить и есть где отремонтировать. Поэтому продажи пошли в рост.

Напомним, бренд Ravon стал официальным спонсором сборной России по футболу. В рамках спонсорского соглашения Ravon может использовать широкий спектр имиджевых и рекламных прав, включая титул «Ravon — официальный спонсор футбольной сборной России».

Ravon — новый бренд, под которым с 2015 года предлагается продукция завода General Motors Uzbekistan. Это прямой преемник легендарной марки Uz-Daewoo, под которой за 20 лет в России было продано около одного миллиона автомобилей.

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