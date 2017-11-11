Прогноз курса тенге на 13 — 17 ноября
АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Биржевой курс национальной валюты на прошедшей неделе в соответствии с прогнозными данными формировался в узком диапазоне 332,5 — 334 тенге за доллар США с укреплением на 0,5%.
АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Биржевой курс национальной валюты на прошедшей неделе в соответствии с прогнозными данными формировался в узком диапазоне 332,5 — 334 тенге за доллар США с укреплением на 0,5%.
Катализаторами сформировавшего тренда «нефтяного ралли» являются сформировавшийся общий информационный фон предстоящего заседания стран ОПЕК+, который должен состояться в конце текущего месяца. Кроме этого, растущая политическая напряженность вокруг флагманов нефтяного рынка Саудовской Аравии и Ирана и внутриполитическая борьба в Саудовской Аравии повлияли на повышение стоимости «черного золота».
Последние обнародованные статистические данные о товарных запасах нефти и нефтепродуктов были в целом нейтральными. С одной стороны, идет рост добычи нефти, но, в тоже время, сокращаются запасы нефтепродуктов (бензин, дистилляторы).
Негативным моментом и риском для будущего восходящего тренда котировок является рост добычи нефти в США до рекордного уровня 9,62 миллиона баррелей в день, предыдущий рекорд был установлен в 1970 году — 9,6 миллиона баррелей в сутки.
Четырехкратный рост экспорта нефти из США в течение года будет способствовать постепенному снижению импорта нефти, что в долгосрочном периоде будет негативно оказывать влияние на стоимость нефти.
Поддерживающим фактором для нацвалюты является незначительное ослабление доллара США на фоне обнародованных негативных статистических данных по рынку труда и других экономических показателей. Ослабление доллара США согласно индексу USD в течение недели составил 0,5%.
Курс российского рубля, непосредственно влияющий на формирование курса тенге, несмотря на рост стоимости энергоресурсов, остался без изменений. В долгосрочном плане дальнейшее ослабление рубля будет в целом негативно влиять на курс тенге.
Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках, на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие факторы:
Основываясь на сложившихся негативных внешних факторах, курс нацвалюты по отношению к доллару США на следующей неделе предполагается в пределах 333 — 335 тенге.