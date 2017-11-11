Прогноз курса тенге на 13 — 17 ноября

Источник: Sputniknews.kz

Катализаторами сформировавшего тренда «нефтяного ралли» являются сформировавшийся общий информационный фон предстоящего заседания стран ОПЕК+, который должен состояться в конце текущего месяца. Кроме этого, растущая политическая напряженность вокруг флагманов нефтяного рынка Саудовской Аравии и Ирана и внутриполитическая борьба в Саудовской Аравии повлияли на повышение стоимости «черного золота».

Последние обнародованные статистические данные о товарных запасах нефти и нефтепродуктов были в целом нейтральными. С одной стороны, идет рост добычи нефти, но, в тоже время, сокращаются запасы нефтепродуктов (бензин, дистилляторы).

Негативным моментом и риском для будущего восходящего тренда котировок является рост добычи нефти в США до рекордного уровня 9,62 миллиона баррелей в день, предыдущий рекорд был установлен в 1970 году — 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Четырехкратный рост экспорта нефти из США в течение года будет способствовать постепенному снижению импорта нефти, что в долгосрочном периоде будет негативно оказывать влияние на стоимость нефти.

Поддерживающим фактором для нацвалюты является незначительное ослабление доллара США на фоне обнародованных негативных статистических данных по рынку труда и других экономических показателей. Ослабление доллара США согласно индексу USD в течение недели составил 0,5%.

Курс российского рубля, непосредственно влияющий на формирование курса тенге, несмотря на рост стоимости энергоресурсов, остался без изменений. В долгосрочном плане дальнейшее ослабление рубля будет в целом негативно влиять на курс тенге.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках, на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие факторы:

Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 11 ноября количество нефтяных буровых установок в течение недели увеличились на девять единиц. Резкий рост на 1,2% количества буровых установок свидетельствует, что при текущих сравнительно высоких ценах на нефть идет активизация инвестиции в развитие нефтяную отрасль США. Учитывая наличие негативного фактора активизации нефтяной отрасли США, но, в тоже время, ожидание участников рынка информации о перспективах дальнейшего продления соглашения по сокращению добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими странами, предполагается, что стоимость нефти на предстоящей неделе будет в пределах 62−63 долларов за баррель Brent;

Обнародованные статистические данные от 10 ноября показали, что ожидаемый уровень инфляции за ноябрь месяц в США повысился выше прогнозных данных до 2,6%. Учитывая, что глава ФРС Джанет Йеллен в своих последних выступлениях высказывалась, что дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть также от уровня инфляции в стране. Ожидание повышения базовой ставки рынком будет способствовать дальнейшему укреплению доллара по отношению к остальным мировым валютам.