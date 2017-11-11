В Татарстане заработала «горячая линия» по вопросам размена монет

«Горячая линия» будет работать по 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ. «По данным Банка России, на каждого жителя нашей страны приходится в среднем 441 монета, — сообщил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Вячеслав Поляков. — На вес это почти килограмм. Монеты нередко оседают в копилках у граждан или используются не по назначению, а между тем, срок их службы может достигать 25−30 лет. Кроме того, чем больше монет в обороте, тем точнее расчеты. Например, высок спрос на монеты при оплате проезда в общественном транспорте, а также в магазинах — когда клиенты платят за товар наличными и им требуется выдать сдачу».