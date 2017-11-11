В Татарстане заработала «горячая линия» по вопросам размена монет
Татарстанцы могут в течение ноября 2017 года получить консультации о том, как использовать в повседневных расчетах монеты.
Татарстанцы могут в течение ноября 2017 года получить консультации о том, как использовать в повседневных расчетах монеты.
Нацбанк Татарстана открыл 10 ноября «горячую линию» (843) 235−04−83 по вопросам граждан о возможностях использования монет в повседневных расчетах, в том числе порядке размена.
«Горячая линия» будет работать по 1 декабря 2017 года, сообщает
Звонки будут приниматься в будни c 10−00 до 14−00. Вопросы также можно направить на электронную почту: 92media@cbr.ru с пометкой в теме письма «Монеты».