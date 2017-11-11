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09:11 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане заработала «горячая линия» по вопросам размена монет

Татарстанцы могут в течение ноября 2017 года получить консультации о том, как использовать в повседневных расчетах монеты.

ЦБ: $ 59.2808   +0.03 € 68.9791   +0.19
Источник: Reuters

Нацбанк Татарстана открыл 10 ноября «горячую линию» (843) 235−04−83 по вопросам граждан о возможностях использования монет в повседневных расчетах, в том числе порядке размена.

«Горячая линия» будет работать по 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ. «По данным Банка России, на каждого жителя нашей страны приходится в среднем 441 монета, — сообщил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Вячеслав Поляков. — На вес это почти килограмм. Монеты нередко оседают в копилках у граждан или используются не по назначению, а между тем, срок их службы может достигать 25−30 лет. Кроме того, чем больше монет в обороте, тем точнее расчеты. Например, высок спрос на монеты при оплате проезда в общественном транспорте, а также в магазинах — когда клиенты платят за товар наличными и им требуется выдать сдачу».

Звонки будут приниматься в будни c 10−00 до 14−00. Вопросы также можно направить на электронную почту: 92media@cbr.ru с пометкой в теме письма «Монеты».

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