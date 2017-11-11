Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
7 неловких вопросов сексологу
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Около резиденции Путина обрушился склон
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
В Италии рассказали, откуда на берегу взялось 26 тел девушек
Саммит АТЭС: Трамп пропустил встречу с Путиным
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
10:21 (мск), источник: РБК

Дочка «РЖД» сочла невозможным разово установить кондиционеры в поездах

ОАО «ФПК», дочерняя компания РЖД, занимается установкой кондиционеров и биотуалетов в поездах, но разово оснастить ими весь подвижной состав невозможно. Об этом «Интерфаксу» заявил представитель ФПК.

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку общий парк вагонов компании составляет более 18 тыс. единиц, единовременное обновление и дооборудование парка невозможно из-за объективных финансовых и производственных возможностей», — сказал собеседник агентства.

Читайте также
РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт и общие вагоны до 16 ноября

По его словам, с 2010 года число вагонов с кондиционерами и биотуалетами выросло с 46,1% и 23,1% до 65,2% и 47,4% соответственно. Он добавил, что в компании прорабатывают долгосрочную программу закупки подвижного состава до 2025 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 10 ноября предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах дальнего следованиях. Также ведомство предписало РЖД провести «помаршрутный учет» расходов, сократить затраты в целом и «повысить качество предоставляемых услуг». Также в ФАС считают, что РЖД необходимо заключить долгосрочные контракты на покупку новых вагонов.

В ведомстве добавили, что в 2017 году пассажиропоток РЖД снизился на 8,4%, поэтому «невозможно говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов». Ранее РЖД и ФПК запросили у ФАС разрешения на повышение тарифов на 3,9%.

РЖД 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны дальнего следования на 2018 год из-за неурегулированной ситуации с тарифами. ФАС 10 ноября также предписал РЖД восстановить продажу билетов.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Около резиденции Путина обрушился склон
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии
В Сирии опровергли сообщения о нападении на военный конвой РФ
Украинские пограничники задержали россиянина с саблями 1817 года
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
На Филиппинах начались протесты из-за визита Трампа
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь