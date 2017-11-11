Рыбные ярмарки выходного дня организуют для минчан в ноябре и декабре
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная ярмарка «Рыба Беларуси-2017!» пройдет в Партизанском районе на бульваре Тракторостроителей
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная ярмарка «Рыба Беларуси-2017!» пройдет в Партизанском районе на бульваре Тракторостроителей
На смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня в Минске придут рыбные. В течение двух месяцев каждые выходные рыбхозы Беларуси представят покупателям широкий ассортимент прудовой и
Первая рыбная ярмарка пройдет в Партизанском районе на бульваре Тракторостроителей, но каждый уикенд она будет перемещаться по административным районам.
Так, 18 и 19 ноября ярмарка будет организована на площадке у Дворца спорта (Победителей, 4),
Помимо этого городом определены 108 площадок во всех административных районах столицы для ежедневной реализации продукции рыбхозов республики.