Рыбные ярмарки выходного дня организуют для минчан в ноябре и декабре

Источник: БЕЛТА

На смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня в Минске придут рыбные. В течение двух месяцев каждые выходные рыбхозы Беларуси представят покупателям широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки (копчено-вяленая рыбная продукция, мороженые полуфабрикаты, консервы).

Первая рыбная ярмарка пройдет в Партизанском районе на бульваре Тракторостроителей, но каждый уикенд она будет перемещаться по административным районам.

Так, 18 и 19 ноября ярмарка будет организована на площадке у Дворца спорта (Победителей, 4), 25—26 ноября — на пр. Газеты «Правда», 40 и площадке универсама «Волгоград». 9—10 декабря ярмарки пройдут в Ленинском районе — на площадке у кинотеатра «Салют» по пр. Рокоссовского, 150А; 16—17 декабря — в Первомайском районе по ул. Руссиянова, 1; 23—24 декабря — в Московском районе — по пр. Любимова, 26 (ТЦ «У Кургана») и Партизанском — по бульвару Тракторостроителей.