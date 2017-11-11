СМИ: компания United Airlines приостановила полеты в Нью-Дели из-за смога
В столице Индии зафиксировано десятикратное и более превышение допустимого уровня загрязнения воздуха.
В столице Индии зафиксировано десятикратное и более превышение допустимого уровня загрязнения воздуха.
По его словам, «рейсы отменяются по крайней мере до 13 ноября». Пассажиры могут без дополнительной платы обменять билеты на рейс, который будет выполнен до 18 ноября на условиях, сопоставимых с отмененным. «Мы рекомендуем отложить поездку в
Смог окутал
По словам представителей Министерства окружающей среды, «распыление воды в воздухе — единственный способ снизить опасный уровень загрязнения».