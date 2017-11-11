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11:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: компания United Airlines приостановила полеты в Нью-Дели из-за смога

В столице Индии зафиксировано десятикратное и более превышение допустимого уровня загрязнения воздуха.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines объявила о приостановке всех полетов в индийскую столицу из-за смога. Об этом сообщил в субботу индийский телеканал CNN со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

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По его словам, «рейсы отменяются по крайней мере до 13 ноября». Пассажиры могут без дополнительной платы обменять билеты на рейс, который будет выполнен до 18 ноября на условиях, сопоставимых с отмененным. «Мы рекомендуем отложить поездку в Нью-Дели, так как в регионе сохраняется чрезвычайная ситуация…», — сказал представитель авиакомпании.

Смог окутал Нью-Дели 7 ноября из-за того, что фермеры из соседних регионов стали сжигать стерню на убранных полях. С тех пор в столице Индии регистрируется десятикратное и более превышение допустимого уровня загрязнения воздуха. В городе закрыты школы, запрещены строительные работы. Запрещен въезд в столицу грузовиков, кроме тех, которые доставляют товары первой необходимости, ограничено движение другого автотранспорта, в четыре раза увеличены цены за парковки в общественных местах.

По словам представителей Министерства окружающей среды, «распыление воды в воздухе — единственный способ снизить опасный уровень загрязнения».

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