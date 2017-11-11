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12:15 (мск), источник: Publika.md

AIPA предлагает до миллиона леев на развитие агротуризма

Государство предлагает новые возможности для развития агробизнеса — Агентство по выплатам в сельском хозяйстве готово выделить до одного миллиона леев за новый проект.

Источник: Publika.md

В текущем году заявку на получение субсидий подал только один владелец агропансионата из села Пухой Яловенского района. Он уже вложил в свой бизнес более пяти миллионов леев. В заявке указал все затраты.

«Указаны все расходы, начиная от стройматериалов и заканчивая мебелью и посудой», — сказала бухгалтер Светлана Макаренко.

Полученные от государства деньги предприниматель вложит в расширении гостиницы, так как число туристов с каждым годом растет.

«Это существенная поддержка, и наша задача — максимально эффективно использовать все эти средства. Хотим показать иностранным туристам настоящую Молдову, с ее традициями, вином и жителями села», — отметил предприниматель Андрей Сырбу.

«Мы готовы покрыть половину расходов. Максимальная сумма — один миллион леев. Это поможет развивать эту отрасль экономики», — сказал глава AIPA Николай Чубук.

Посетители пансионатов говорят, что развитие агротуризм позволит привлечь еще большее число зарубежных гостей и создать в сельской местности новые рабочие места.

«Только в таких местах иностранцы встретят настоящее молдавское гостеприимство, отведают наши традиционные блюда и узнают наши обычаи».

«Думаю, что зарубежным туристам здесь будет очень интересно. Здесь предлагают столько вкусной еды, которую обязательно нужно попробовать».

Представители Агентства по выплатам в сельском хозяйстве говорят, что в текущем году многие владельцы пансионатов не успели подготовить необходимые пакеты документов, так как регламент субсидирования вступил в силу в июле, а крайний срок подачи заявок завершился 31 октября.

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