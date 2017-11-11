Минтруд огласил уровень безработицы в Петербурге и Ленобласти

Министерство труда и соцзащиты обнародовало данные об уровне безработицы в субъектах России.

По данным пресс-службы, в стране средний показатель безработицы составляет 0,93%. В число субъектов РФ с самыми низкими показателями безработицы входят Санкт-Петербург и Ленинградская область.