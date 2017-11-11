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13:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Минтруд огласил уровень безработицы в Петербурге и Ленобласти

Город на Неве входит в число субъектов РФ с самым низким показателем безработицы.

Министерство труда и соцзащиты обнародовало данные об уровне безработицы в субъектах России.

По данным пресс-службы, в стране средний показатель безработицы составляет 0,93%. В число субъектов РФ с самыми низкими показателями безработицы входят Санкт-Петербург и Ленинградская область.

На 1 октября безработными являются 0,4% работоспособного населения Ленобласти, а в Петербурге показатель безработицы еще ниже — 0,3%.

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