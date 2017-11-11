Минтруд огласил уровень безработицы в Петербурге и Ленобласти
Город на Неве входит в число субъектов РФ с самым низким показателем безработицы.
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Город на Неве входит в число субъектов РФ с самым низким показателем безработицы.
Министерство труда и соцзащиты обнародовало данные об уровне безработицы в субъектах России.
По данным
На 1 октября безработными являются 0,4% работоспособного населения Ленобласти, а в Петербурге показатель безработицы еще ниже — 0,3%.