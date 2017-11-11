В Крыму выставили на аукцион бывшую гостиницу

Минимущество Республики Крым планирует провести 12 декабря этого года аукцион по продаже государственной недвижимости, которая находится в столице полуострова — городе Симферополе по адресу: улица Мальченко, дом. 27а.

— Недвижимое имущество представляет собой нежилое четырехэтажное здание гостиницы общей площадью 1486,20 кв.м, с расположенным под ним земельным участком общей площадью 689 кв.м., — говорится в сообщении пресс-службы Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым. — Начальная цена продажи лота — 23 838 793 рубля.

В официальном документе говорится, что заявки от желающих побороться за право приобретения четырехэтажной гостиницы будут принимать до 4 декабря 2017 года.