В Крыму выставили на аукцион бывшую гостиницу
На торгах продадут четырехэтажное здание гостиницы и земельный участком.
На торгах продадут четырехэтажное здание гостиницы и земельный участком.
Минимущество Республики Крым планирует провести 12 декабря этого года аукцион по продаже государственной недвижимости, которая находится в столице полуострова — городе Симферополе по адресу: улица Мальченко, дом. 27а.
— Недвижимое имущество представляет собой нежилое четырехэтажное здание гостиницы общей площадью 1486,20 кв.м, с расположенным под ним земельным участком общей площадью 689 кв.м., — говорится в сообщении
В официальном документе говорится, что заявки от желающих побороться за право приобретения четырехэтажной гостиницы будут принимать до 4 декабря 2017 года.
Остается только отметить, что здание продается в рамках претворения в жизнь программы «Приватизация имущества Республики Крым».