Россия запретила ввоз рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий

На территорию России нельзя будет ввозить мороженую рыбу и морепродукты с двух белорусских предприятий: Белрыба и Витебскрыба.
В российском ведомстве уверены, что летом этого года в Рязанскую область РФ под видом слабосоленой белорусской незаконно ввозилась замороженная рыба из Великобритании, Норвегии и Финляндии. В отношении этих стран в России действуют ограничения на поставки отдельных товаров, в том числе и рыбы.
В результате проверки обнаружена замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия, которая не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Беларуси, — говорится в сообщении ведомства.