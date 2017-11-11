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12:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Россия запретила ввоз рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий

Соответствующее распоряжение Россельхознадзора направлено в правоохранительные органы и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Санкции будут действовать с 14 ноября.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На территорию России нельзя будет ввозить мороженую рыбу и морепродукты с двух белорусских предприятий: Белрыба и Витебскрыба.

В российском ведомстве уверены, что летом этого года в Рязанскую область РФ под видом слабосоленой белорусской незаконно ввозилась замороженная рыба из Великобритании, Норвегии и Финляндии. В отношении этих стран в России действуют ограничения на поставки отдельных товаров, в том числе и рыбы.

В результате проверки обнаружена замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия, которая не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Беларуси, — говорится в сообщении ведомства.

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