Россия запретила ввоз рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На территорию России нельзя будет ввозить мороженую рыбу и морепродукты с двух белорусских предприятий: Белрыба и Витебскрыба.

В российском ведомстве уверены, что летом этого года в Рязанскую область РФ под видом слабосоленой белорусской незаконно ввозилась замороженная рыба из Великобритании, Норвегии и Финляндии. В отношении этих стран в России действуют ограничения на поставки отдельных товаров, в том числе и рыбы.