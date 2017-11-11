Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
В Италии рассказали, откуда на берегу взялось 26 тел девушек
Саммит АТЭС: Трамп пропустил встречу с Путиным
Эксперт: на Украине – еще один эпизод "успешного развала" армии
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:30 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Инженер из Гомеля обошел законы физики и готов усовершенствовать металлургическое производство

Когда мы слышим о металлургии, то тут же представляем себе огромное производство с кучей искр. Производство, в котором инженер, прочно связанный со станком, мрачен и серьезен, как настоящий суровый челябинский мужчина. В Гомельском государственном техническом университете имени Сухого утверждают, что поле деятельности современного инженера-металлурга — не цеха, а компьютер.

А аспирант кафедры Металлургия и технологии обработки материалов Иван Прусенко со своими студентами разрабатывает новые технологии высокоточных художественных отливок. Настолько точных, что на ногах его металлических кузнечиков можно ощутить волоски, а розы легко спутать с настоящими цветами.

Классические способы литья такого результата не дали бы.

С ювелирной точностью

В лаборатории под руководством Ивана Прусенко всегда многолюдно. Молодой ученый только за. Сейчас сложно пробудить у современного поколения интерес к металлургии, а работа с новейшей техникой и выполнение почти ювелирных задач пробуждает дремлющую исследовательскую жилку. Со своими студентами Иван разрабатывает новые способы и технологии получения высокоточных художественных отливок. Классических бумажных чертежей здесь нет. В компьютерных программах типа CAD разрабатывается 3D-проект, а дальше в ход идет целый комплекс высокотехнологичного оборудования. По трехмерному проекту изготавливают модель для отливки с точностью до 10 микрометров с помощью 3D-принтера, координационной гравировально-фрезерной установки. По полученной модели изготавливают форму для литья. Иван устраивает мини-экскурсию по имеющимся машинам.

— Для плавки и заливки применяется высокочастотная индукционная печь с регулируемой газовой средой. Здесь синтезируются высококачественные черные, цветные сплавы с последующим получением филигранных отливок, минимальная толщина стенки — с человеческий волос. При этом качество получаемых отливок регулируется обработкой расплава вакуумом, инертным газом, вибрацией в процессе плавки и заливки.

Пролить непроливаемое.

Чтобы не быть голословным, Иван показывает конечный результат.

— Вот кузнечик на веточке. Отлиты не только мельчайший рисунок и тоненькие усики. Вы проведите пальцем по его ножке.

Подушечкой пальца чувствую мельчайшие волоски. Поверить, что это цельная отливка, трудно. Классические способы литья такого результата не дали бы, оценивает работу декан механико-технологического факультета Игорь Одарченко:

— По всем законам физики такие детали непроливаемы. А мы пролили, как Левша, который блоху подковал.

Такая проработка деталей пока под силу не каждому, некоторые изделия требуют многодневных исследований. Новогодние колокольчики, фигурки животных, металлические цветы — проектируют и воплощают в металле здесь многие вещи, чем мельче рисунок, тем ценнее результат. Сейчас в лаборатории выплавляют сувениры для года Собаки — маленькие фигурки верного друга человека.

— Недавно в лабораторию обратились студенты, которые участвовали в организации мотофестиваля в честь шестнадцатилетия гомельского байк-клуба. Мы делали для них сувенирные значки. Это отливка по сравнительно новой технологии Эстрих-процесс с высокой геометрической, размерной точностью и отсутствием дефектов.

Работа над дефектами

Сочетание металлургических традиций и современных технологий побудило молодого ученого выбрать в качестве исследования для диссертации довольно серьезную тему.

— Я разрабатываю теоретические принципы и технологии управления качеством внутренних поверхностей отливок из чугуна. Модернизация производства — задача, которая стоит перед каждым предприятием страны. И, в частности, совершенствование литейных стержней.

Рынок связующих материалов и технологий изготовления литейных стержней развивается довольно бурно. Выбрать и внедрить в производство нужную технологию — задача непростая: данных о том, как они влияют на качество отливок, экологию, свойства формовочных смесей, экономические показатели, крайне мало. Задача Ивана — разработка схемы, которая показала бы, какие конкретно факторы стали причиной появления дефектов в производстве отливок, и помогла их устранить. Да так, чтобы ее можно было адаптировать под условия работы каждого конкретного предприятия.

— Например, есть такой дефект — просечка. Это образование трещины в литейном стержне и заполнение этой трещины металлом. На отливке получается лишний гребешок. Чтобы избежать этого, мы должны обеспечить податливость литейного стержня. Но сделать это очень сложно, химически твердеющие смеси — вещь не самая послушная. Следующая задача — определенная плотность набивки литейного стержня, обеспечение выделения газов, учитывая интенсивность теплоотвода.

Настолько полной информации, которую уже собрал молодой гомельский ученый, нет ни на одном предприятии. Следующий шаг — придать всему этому удобную форму, чтобы можно было внедрить для использования на практике.

— Чтобы инженер-технолог мог проще подбирать режимы, подходящие для его производства. Это может быть, например, большой опросный лист, в котором специалист будет ставить галочки, а в конце получит рекомендации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
Украинские пограничники задержали россиянина с саблями 1817 года
В Сирии опровергли сообщения о нападении на военный конвой РФ
Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян
Дочка «РЖД»: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь