На столичном стадионе «Динамо» завершают капитальный ремонт
Беговые дорожки как в Рио, футбольное поле как в Дортмунде. На столичном стадионе Динамо завершают капитальный ремонт.
Беговые дорожки как в Рио, футбольное поле как в Дортмунде. На столичном стадионе Динамо завершают капитальный ремонт.
Открыли стадион в мае 1947-го, а ремонтировали последний раз в 79-м — накануне московской Олимпиады. И вот теперь здесь, наконец, есть два поля для
«Дорожки отвечают современным требованиям. Точно такие же — на олимпийских стадионах в
Но главная гордость — газон. Семена для него привезли из Голландии. Трава уже выросла, но первый матч здесь сыграют не раньше чем через год.
«За ним нужен уход, как за маленьким ребёнком. Если вовремя не удобрять, не поливать, он как человек заболеет», — отметил агроном Дмитрий Брагиш.
Поле оснастили дренажной системой и установкой для полива — ее привезли из Германии.
«Наше поле поливается так же, как на стадионе “Боруссии” в Дортмунде. Шланги, как прежде, не используем. Всё автоматизировано, программируешь систему, скажем, на 7 часов, и она включается», — добавил агроном Дмитрий Брагиш.
На весну запланировали ремонт трибун. В перспективе стадион сможет принимать международные матчи молодежных команд. Но для этого должны обустроить раздевалки.
«Если мы сделаем раздевалки, федерация футбола обещает установить прожекторы», — отметил глава спортивного клуба «Динамо» Аркадий Бостан.
Обошелся ремонт стадиона почти в 800 тысяч долларов. 360 тысяч перечислили зарубежные спонсоры, остальные расходы покрыло МВД.