Открыта туристическая зона ЭКСПО

11, 12 и 13 ноября в рамках дней открытых дверей жители и гости столицы смогут посетить павильон «Нур Алем» с «Музеем Будущего», Тематические павильоны, Зону лучших практик, Конгресс Центр, Холл Энергии и Арт Центр. Именно они станут основой открываемого туристического комплекса и будут функционировать в полном режиме.

«Идея нашего президента, чтобы выставка была нацелена на перспективу. Это инвестиции в будущее, направление на развитие человеческого капитала. Разработанная и одобренная нашим президентом концепция после выставочного использования объектов является ярким подтверждением этого», — сказал Ахметжан Есимов.

В двух тематических павильонах посетители смогут увидеть, как на практике применяются новые технологии, сберегающие энергию и позволяющие создать энергоэффективный город будущего. В «Зоне лучших практик» представлено 24 ведущих мировых проекта в области возобновляемых источников энергии из 13 стран мира. Арт-центр продолжит свою работу как центр современного искусства, а также образовательный центр для самых маленьких гостей.

Ахметжан Есимов отдельно остановился на объекте «Нур Алем», который стал самым популярным на ЭКСПО-2017. За время выставки его посетило 1 млн 300 тыс. человек. Теперь он будет функционировать в качестве Музея энергии будущего и будет знакомить посетителей с различными источниками возобновляемой энергии, новейшими достижениями в этой области.

«Я убеждён, что наш “Нур Алем” станет таким же знаковым объектом, как и Эйфелева башня в Париже, “Атомиум” в Брюсселе», — подчеркнул Ахметжан Есимов.

Стоит отметить, что вход на территорию выставки будет свободным и осуществляться с прежних входных групп — северной, южной, западной и восточной. Посетителям нужно будет лишь приобрести входной билет за 1,5 тыс. тенге, который даст возможность посетить «Нур Алем», два тематических павильона и Зону лучших практик. Билеты можно будет приобрести в билетных кассах на территории ЭКСПО-2017, в кассах билетного оператора, а также купить через официальный сайт ЭКСПО-2017 и на сайте билетного оператора kassir.kz. Для определенных категорий граждан Казахстана предусмотрены льготы.

Вместе с тем, на территории выставки у подножия сферы в этом году расположится Главная новогодняя елка страны. Здесь же на место бывшего Амфитеатра будет перенесен традиционный ледовый городок общей площадью более 3,5 тыс. кв.м, который раньше располагался у ТРЦ «Хан Шатыр». Стоимость посещения катка за 1 сеанс составит 1 тыс. тенге.