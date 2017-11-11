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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк извинился, что раскупил почти все видеокарты на российском рынке

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причиной дефицита на рынке видеокарт был Сбербанк, скупавший видеокарты для своей лаборатории искусственного интеллекта; скоро дефицита не будет, заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

Источник: РИА Новости

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress в июне сообщала о всплеске спроса россиян на видеокарты.

«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — сказал Ведяхин на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили.
Александр Ведяхин
Старший вице-президент Сбербанка

AliExpress связывала всплеск интереса к видеокартам с желанием использовать их для получения криптовалют. Торговая площадка сообщала, что ее пользователи стали активнее искать конкретные модели видеокарт, наиболее подходящие для создания «криптоферм» (GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480), а число запросов «bitcoin miner» тогда за месяц увеличилось на 150%.

Справка
Биткоины, блокчейны, криптовалюта

Откуда что берется, как работает и стоит ли в это инвестировать? Отвечаем на главные вопросы, касающиеся самого прогрессивного и обсуждаемого, но одновременно и самого загадочного финансового инструмента современности.

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