Сбербанк извинился, что раскупил почти все видеокарты на российском рынке

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress в июне сообщала о всплеске спроса россиян на видеокарты.
«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — сказал Ведяхин на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.
Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили.
Александр ВедяхинСтарший вице-президент Сбербанка
AliExpress связывала всплеск интереса к видеокартам с желанием использовать их для получения криптовалют. Торговая площадка сообщала, что ее пользователи стали активнее искать конкретные модели видеокарт, наиболее подходящие для создания «криптоферм» (GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480), а число запросов «bitcoin miner» тогда за месяц увеличилось на 150%.