Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Эксперт: на Украине – еще один эпизод "успешного развала" армии
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8Скончался Михаил Задорнов
13:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Почему овцы не оправдали надежд фермеров Витебщины?

О реанимировании некогда востребованного и прибыльного овцеводства на Витебщине с воодушевлением заговорили после принятия региональной программы инвестиционного и инновационного развития региона еще в 2011 году. Планов по этому случаю было разработано громадье: к 2015-му практически в каждом районе должна была быть построена овцеводческая ферма минимум на 5 тысяч голов. И к чему же пришли за это время?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Если изучить историю вопроса, можно найти много любопытного. Разведение овец в деревнях области далеко не экзотика, так же, как и в целом по стране. До Великой Отечественной войны в Беларуси насчитывалось их 2,5 миллиона. В Витебской области еще до 1991 года их было 45 тысяч. По данным на 1 октября текущего года, имеем… 1744 головы. За последние несколько лет овцы идут только в минус (в 2015-м — около 2200 голов).

Увеличение поголовья овец в области одна из приоритетных задач витебского племпредприятия, где развивают племенную базу для обеспечения хозяйств и населения ремонтным поголовьем. Учитывая климатические особенности региона, наиболее выгодными по продуктивным качествам являются грубошерстные (шубные) и частично мясо-шерстные породы. Заслуженным авторитетом по-прежнему пользуются романовские овцы.

Для северного края это идеальный вариант. Их можно стричь дважды в год, за полгода молодые животные вырастают до 50 килограммов, а если подкармливать зерном, как советуют опытные фермеры, вдвое больше. Кроме того, они дают хороший приплод: 3 окота за 2 года. С 2011-го на витебском племпредприятии начали заниматься углубленной селекционной работой по этому направлению. Как и разведением пород тесксель и суффолк — они легко адаптируются к различным климатическим условиям, имеют высокую рождаемость, долгую продолжительность жизни и легкие окоты.

Общее количество овец на племпредприятии — 690 голов. В этом году в общей сложности планируют реализовать 120 голов племенного молодняка. Работают как с госпредприятиями, так и с частниками — хозяевами, которые занимаются овцеводством. Однако спрос на овец оставляет желать лучшего, даже при наличии существенных ценовых льгот на молодняк. Чтобы их получить, кстати, нужно представить только соответствующую справку из сельсовета.

Среди государственных предприятий тоже не наблюдается серьезного развития: снизили поголовье хозяйства Освейское в Верхнедвинском районе и Агробересневка в Докшицком, лишь на Глубокском КХП наблюдается прирост. Для разведения барашков на личном подворье чаще обращаются крестьяне из других регионов.

Первый заместитель гендиректора племпредприятия Леонид Соколов считает главной причиной слабого интереса отсутствие рынков сбыта и диспаритет цен. Стоимость, которую предлагают переработчики за килограмм живого веса, несоизмерима с затратами на выращивание. А шерсть и овчина вовсе остаются невостребованными.

Рачительные хозяева часто вспоминают доперестроечные времена, когда отрасль процветала, овцеводы получали 100-процентную надбавку на мясо и шерсть. Все это, увы, в прошлом. Правда, региональная программа подогрела интерес фермеров. На Витебщине разведением овец занимаются 19 фермеров в 8 районах. Некоторые перепрофилировались после ситуации с АЧС. О каком-либо процветании кого-либо из них говорить не приходится. Все столкнулись с одинаковыми проблемами. Госпредприятия пока не могут обеспечить торговое взаимодействие на обоюдовыгодных условиях. Крестьяне вынуждены искать альтернативные пути. Мясо в основном продают частникам за 10—11 рублей, и за 4,5 — без разделки. Остальное зачастую просто идет в землю.

Фермеру из Витебского района Александру Кузьминову, у которого как-то раз побывал в гостях, можно сказать, повезло. Он частично решил проблему со сбытом шерсти. Случайно прочитал репортаж о частном производстве валенок в соседнем Бешенковичском районе. Вот там шерсть его романовских барашков и пришлась ко двору. А шкуры, сокрушается овцевод, никому не нужны. Да и чтобы найти ценителей баранины, готовых платить адекватную цену, приходится покрутиться. В связи с этим многие и свернули дело, так и не дождавшись обещанного возрождения отрасли.

Те, кто остался, не теряют надежды увидеть свет в конце тоннеля. Принесут ли эти ожидания желанные плоды, во многом зависит не только от их личной инициативы и предприимчивости, но и от господдержки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Путин прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
Израиль сообщил о сбитом российском беспилотнике
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь