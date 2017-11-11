Почему овцы не оправдали надежд фермеров Витебщины?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Если изучить историю вопроса, можно найти много любопытного. Разведение овец в деревнях области далеко не экзотика, так же, как и в целом по стране. До Великой Отечественной войны в Беларуси насчитывалось их 2,5 миллиона. В Витебской области еще до 1991 года их было 45 тысяч. По данным на 1 октября текущего года, имеем… 1744 головы. За последние несколько лет овцы идут только в минус (в 2015-м — около 2200 голов).

Увеличение поголовья овец в области одна из приоритетных задач витебского племпредприятия, где развивают племенную базу для обеспечения хозяйств и населения ремонтным поголовьем. Учитывая климатические особенности региона, наиболее выгодными по продуктивным качествам являются грубошерстные (шубные) и частично мясо-шерстные породы. Заслуженным авторитетом по-прежнему пользуются романовские овцы.

Для северного края это идеальный вариант. Их можно стричь дважды в год, за полгода молодые животные вырастают до 50 килограммов, а если подкармливать зерном, как советуют опытные фермеры, вдвое больше. Кроме того, они дают хороший приплод: 3 окота за 2 года. С 2011-го на витебском племпредприятии начали заниматься углубленной селекционной работой по этому направлению. Как и разведением пород тесксель и суффолк — они легко адаптируются к различным климатическим условиям, имеют высокую рождаемость, долгую продолжительность жизни и легкие окоты.

Общее количество овец на племпредприятии — 690 голов. В этом году в общей сложности планируют реализовать 120 голов племенного молодняка. Работают как с госпредприятиями, так и с частниками — хозяевами, которые занимаются овцеводством. Однако спрос на овец оставляет желать лучшего, даже при наличии существенных ценовых льгот на молодняк. Чтобы их получить, кстати, нужно представить только соответствующую справку из сельсовета.

Среди государственных предприятий тоже не наблюдается серьезного развития: снизили поголовье хозяйства Освейское в Верхнедвинском районе и Агробересневка в Докшицком, лишь на Глубокском КХП наблюдается прирост. Для разведения барашков на личном подворье чаще обращаются крестьяне из других регионов.

Первый заместитель гендиректора племпредприятия Леонид Соколов считает главной причиной слабого интереса отсутствие рынков сбыта и диспаритет цен. Стоимость, которую предлагают переработчики за килограмм живого веса, несоизмерима с затратами на выращивание. А шерсть и овчина вовсе остаются невостребованными.

Рачительные хозяева часто вспоминают доперестроечные времена, когда отрасль процветала, овцеводы получали 100-процентную надбавку на мясо и шерсть. Все это, увы, в прошлом. Правда, региональная программа подогрела интерес фермеров. На Витебщине разведением овец занимаются 19 фермеров в 8 районах. Некоторые перепрофилировались после ситуации с АЧС. О каком-либо процветании кого-либо из них говорить не приходится. Все столкнулись с одинаковыми проблемами. Госпредприятия пока не могут обеспечить торговое взаимодействие на обоюдовыгодных условиях. Крестьяне вынуждены искать альтернативные пути. Мясо в основном продают частникам за 10—11 рублей, и за 4,5 — без разделки. Остальное зачастую просто идет в землю.

Фермеру из Витебского района Александру Кузьминову, у которого как-то раз побывал в гостях, можно сказать, повезло. Он частично решил проблему со сбытом шерсти. Случайно прочитал репортаж о частном производстве валенок в соседнем Бешенковичском районе. Вот там шерсть его романовских барашков и пришлась ко двору. А шкуры, сокрушается овцевод, никому не нужны. Да и чтобы найти ценителей баранины, готовых платить адекватную цену, приходится покрутиться. В связи с этим многие и свернули дело, так и не дождавшись обещанного возрождения отрасли.