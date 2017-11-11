На востоке Калининградской области в 2019 году построят медицинский центр

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Новый широкопрофильный медицинский центр будет построен в городе Советске на востоке Калининградской области к концу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер областного правительства Илья Баринов.

«Для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Советска и ближайших к нему муниципалитетов планируется создание межрайонного медико- диагностического центра. В настоящее время формируется медико-техническое задание на его проектирование, а к концу 2019 года мы рассчитываем, что он примет первых пациентов», — сказал заместитель председателя областного правительства.

Баринов признал, что жители Советска зачастую сталкиваются с необходимостью получения медицинских услуг и консультаций в других муниципалитетах.

«Люди, проживающие в Советске, неоднократно обращались лично ко мне и региональный Минздрав, поэтому с проблемой мы знакомы досконально», — сказал он, добавив, что на данном этапе для оперативной доставки пациентов из Советска в Калининград, Гусев и Черняховск центральной районной больнице города будет предоставлено несколько дополнительных машин скорой помощи.