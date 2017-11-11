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13:05 (мск), источник: ТАСС

На востоке Калининградской области в 2019 году построят медицинский центр

Центр появится в городе Советске.

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Новый широкопрофильный медицинский центр будет построен в городе Советске на востоке Калининградской области к концу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер областного правительства Илья Баринов.

«Для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Советска и ближайших к нему муниципалитетов планируется создание межрайонного медико- диагностического центра. В настоящее время формируется медико-техническое задание на его проектирование, а к концу 2019 года мы рассчитываем, что он примет первых пациентов», — сказал заместитель председателя областного правительства.

Баринов признал, что жители Советска зачастую сталкиваются с необходимостью получения медицинских услуг и консультаций в других муниципалитетах.

«Люди, проживающие в Советске, неоднократно обращались лично ко мне и региональный Минздрав, поэтому с проблемой мы знакомы досконально», — сказал он, добавив, что на данном этапе для оперативной доставки пациентов из Советска в Калининград, Гусев и Черняховск центральной районной больнице города будет предоставлено несколько дополнительных машин скорой помощи.

В Советске (до 1946 г. — Тильзит) на берегу Неман на границе с Литвой в 113 км от Калининграда проживает 41,6 тыс. человек, работают пять медицинских учреждений: «Советская центральная городская больница»; «Советская стоматологическая поликлиника»; «Специализированный дом ребенка Калининградской области № 1»; «Советский противотуберкулезный диспансер» и Федеральное государственное учреждение здравоохранения клинический санаторий «Советск».

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