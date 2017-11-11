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14:28 (мск), источник: Ежедневник.by

Минэнерго сравнило белорусские тарифы на электроэнергию с европейскими

Оказывается, белорусские потребители расплачиваются за электроэнергию по одним из самых низких тарифов. Но они постепенно растут.

Источник: Ежедневник.by

Как отмечается на сайте Минэнерго, в Беларуси применяется практика «перекрестного субсидирования» населения. Ее суть заключается в том, что недоплата населением за энергию до уровня экономически обоснованных затрат компенсируется за счет установления более высоких тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики.

В большинстве стран мира цены на электроэнергию для населения, как правило, выше в 1,5−2 раза, чем для промышленности.

При этом, по данным за 2015 год в Германии население платило за электроэнергию по 32,7 цента за кВтч, в Великобритании — 23,5 цента, в Греции — 19,6 цента, в Латвии — 18,1 цента, в Польше — 16 центов, в Литве — 13,9 цента, а в Беларуси — 5,17 цента.

С учетом принятых мер по увеличению тарифов на электро- и теплоэнергию для населения с учетом их индексации уровень возмещения тарифами для населения затрат на оказание услуг в 2016 году в Беларуси составил:

  • по электроснабжению — 83%.
  • по теплоснабжению — 18%.

Дальнейшая работа по ликвидации перекрестного субсидирования будет осуществляться в соответствии с программными документами и решениями правительства Беларуси.

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