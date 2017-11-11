Минэнерго сравнило белорусские тарифы на электроэнергию с европейскими
Оказывается, белорусские потребители расплачиваются за электроэнергию по одним из самых низких тарифов. Но они постепенно растут.
Оказывается, белорусские потребители расплачиваются за электроэнергию по одним из самых низких тарифов. Но они постепенно растут.
Как отмечается на сайте Минэнерго, в Беларуси применяется практика «перекрестного субсидирования» населения. Ее суть заключается в том, что недоплата населением за энергию до уровня экономически обоснованных затрат компенсируется за счет установления более высоких тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики.
В большинстве стран мира цены на электроэнергию для населения, как правило, выше в 1,5−2 раза, чем для промышленности.
При этом, по данным за 2015 год в Германии население платило за электроэнергию по 32,7 цента за кВтч, в Великобритании — 23,5 цента, в Греции — 19,6 цента, в Латвии — 18,1 цента, в Польше — 16 центов, в Литве — 13,9 цента, а в Беларуси — 5,17 цента.
С учетом принятых мер по увеличению тарифов на электро- и теплоэнергию для населения с учетом их индексации уровень возмещения тарифами для населения затрат на оказание услуг в 2016 году в Беларуси составил:
Дальнейшая работа по ликвидации перекрестного субсидирования будет осуществляться в соответствии с программными документами и решениями правительства Беларуси.