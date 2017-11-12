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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт

Сбербанк вызвал дефицит видеокарт на рынке, скупив их для своей лаборатории искусственного интеллекта.

Об этом заявил старший вице-президент финорганизации Александр Ведяхин на международной конференции по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day, передает РИА Новости.

«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — сказал Ведяхин.

Топ-менеджер заверил, что вскоре ситуация нормализуется. «Мы свою потребность удовлетворили», — отметил он.

В июне сообщалось о дефиците видеокарт из-за роста популярности майнинга криптовалют. Многие клиенты магазинов видеотехники брали по 200−300 устройств сразу. Из-за этого комплектующие подорожали почти вдвое: к примеру, карта, которая стоила весной 16 тысяч рублей, летом продавалась за 30 тысяч.

Всплеск интереса к видеокартам также отметила AliExpress. Торговая площадка сообщала, что ее пользователи стали активнее искать конкретные модели, наиболее подходящие для создания «криптоферм» (GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480), а число запросов bitcoin miner за месяц увеличилось на 150 процентов.

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