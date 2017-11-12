Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Сбербанк вызвал дефицит видеокарт на рынке, скупив их для своей лаборатории искусственного интеллекта.
Сбербанк вызвал дефицит видеокарт на рынке, скупив их для своей лаборатории искусственного интеллекта.
Об этом заявил старший
«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — сказал Ведяхин.
В июне сообщалось о дефиците видеокарт
Всплеск интереса к видеокартам также отметила AliExpress. Торговая площадка сообщала, что ее пользователи стали активнее искать конкретные модели, наиболее подходящие для создания «криптоферм» (GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480), а число запросов bitcoin miner за месяц увеличилось на 150 процентов.