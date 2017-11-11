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15:14 (мск), источник: Городской репортер

В центре Ростова 11 дней не будет света

В центре Ростова из-за капитального ремонта оборудования на нескольких улицах с 13 по 24 ноября будут отключать электричество.

Об этом сообщают Ростовские городские электрические сети.

В указанный период с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроснабжения по адресам: ул. Текучёва 111−131, 184−222; ул. Ржевская 1−17, 2−16; ул. Нефёдова 63, 60−80; пер. Братский 120−144; пер. Халтуринский 133−161, 186−202; ул. Козлова 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д; пер. Островского 143−153. Кроме того, в эти же дни и время света не будет по адресам: ул. Галана 2−26; ул. Гаккеля 3−21; 2−18; ул. Цезаря-Кунникова 1−9; 2−12; ул. Шеболдаева 27−55; 12−22; ул. Ивано-Франко; ул. Кропоткина 2−10; пер. Айвазовского; пер. Ростовский; пер. Ленкоранский.

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