Адвокатов в Казахстане станет меньше

Источник: Forbes.kz

Законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» является одним из самых обсуждаемых законопроектов в среде адвокатов и других юристов за последние годы. Юридическая профессия в Казахстане находится в преддверии нового этапа своего развития, началом которой будет принятие данного горячо обсуждаемого законопроекта, который призван увеличить количество адвокатов и как следствие улучшить качество юридической помощи, оказываемой адвокатами.

Хотелось бы, чтобы законопроект внедрил передовые практики регулирования адвокатур развитых стран, а не только оторванные из контекста отдельно взятые практики. Ведь модернизация адвокатуры будет способствовать модернизации всей правовой системы страны.

В досье к законопроекту приводятся следующие данные о количестве адвокатов у нас в Казахстане и в некоторых развитых странах: «В настоящее время лицензии на занятие адвокатской деятельностью имеют 12 589 гражданина Республики Казахстан. Фактически адвокатами (лицами, вступившими в коллегии адвокатов) являются только 4 683 лиц или 37% от общего числа получивших лицензию, что составляет 1 адвокат на 3900 человек. В Германии 1 адвокат на 500 человек, во Франции 1 адвокат примерно на 1200 человек населения. Это число адвокатов недостаточно для охвата квалифицированной юридической помощью всего населения Казахстана».

Действительно, в развитых странах на одного адвоката приходится в несколько раз меньше человек, то есть в этих странах адвокатов объективно больше. При этом, как видно из вышеприведенного примера количество адвокатов может также существенно разнится даже между развитыми странами западной Европы. Причина такой разницы в количестве адвокатов в разных странах кроется в одной довольной прозаичной детали.

Давайте разберёмся какая же это деталь… Возьмем для примера пару других развитых стран Европы — Италию и Нидерланды. В Нидерландах по состоянию на 2011 год было 16 275 адвокатов («advokaten») при населении около 16 млн человек на то время, что составляет 1 адвокат на примерно 900 человек. В Италии же при населении 60 млн жителей около 250 000 адвокатов («avvocato»), что составляет 1 адвокат уже на примерно 250 человек. То есть выходит, что в Италии адвокатов в трое больше, чем в Нидерландах, это при том, что в плане экономического развития Нидерланды с ВВП на душу населения в $44 тыс. более успешная страна, чем Италия где ВВП на душу населения составляет около $30 тыс. Выходит, что уровень жизни или развитости также не имеют прямую причинно-следственную связь с количеством адвокатов в той или иной стране.

Так, в чем же основная причина разного количества адвокатов в разных странах (то есть количества людей на 1 адвоката)? Все довольно просто и прозаично. В Нидерландах защитниками по уголовным делам и представителями по гражданским и любым иным делам в судах могут быть только адвокаты, то есть там, как и в любой другой развитой стране действует так называемая «адвокатская монополия» на представительство в суде. В Италии же действует полная адвокатская монополия, которая помимо представительства в суде, распространяется даже на юридические консультации.

У нас же в стране пределы «адвокатской монополии» если ее можно так назвать, ограничиваются лишь защитой по уголовным и административным делам, при этом любой человек с юридическим образованием может быть представителем по гражданским делам, и даже представлять интересы потерпевшей стороны по уголовным и административным делам, не говоря уже о консультациях по юридическим вопросам.

Таким образом, разница в соотношении количества жителей на одного адвоката, объясняется разными уровнями адвокатской монополии в той или иной стране, чем меньше объем адвокатской монополии, тем меньше количество адвокатов в той стране.

В досье законопроекта не приводится данных об объемах «спроса» на юридическую помощь в РК, на которую наши адвокаты имеют монополию. Я попытался самостоятельно проанализировать данный вопрос. Так, по данным Единой автоматизированной информационно-аналитической системы судебных органов Казахстана, которые приведены в одном СМИ, в районные и приравненные к ним суды Республики Казахстан в 2015 году поступило 1 182 916 заявлений и дел, 61,7% которых — гражданские, 34,1% (около 40 338 дел) — административные и 4,2% — уголовные (всего около 4969 дел), при этом более 48,8 тыс. уголовных дел были окончены судами страны в 2015 году. Таким образом на одного адвоката в 2015 году приходилось в среднем около 11.5 уголовных и 10 административных дел в год (то есть меньше двух дел в месяц). Если учесть, что по административным делам, как правило, не по каждому случаю привлекаются адвокаты, то дел, на которых у адвокатов есть монополия и того меньше. Гражданские дела не в счет, поскольку представителями по таким делам могут быть не только адвокаты.

Следовательно, напрашивается вывод, что вопрос не хватки адвокатов не стоит так остро на повестке дня. Тем не менее, можно согласиться, что увеличение количества адвокатов в любом случае способствовало бы улучшению качеству оказываемой адвокатами юридической помощи, а также большему вовлечению адвокатов в сферу представительства по гражданским делам. Каким же образом можно увеличить количество адвокатов?

В досье законопроекта предполагается, что отмена вступительных взносов привет к увеличению количества адвокатов. Так, в досье указано «Одной из основных причин недостаточности адвокатов является высокий размер вступительного взноса. На сегодняшний момент размер вступительного взноса составляет от 680 тыс. тенге до 800 тыс. тенге, что является сдерживающим фактором для начала адвокатской деятельности». С этим выводом можно отчасти согласиться, но только отчасти.

Действительно, в развитых странах вступительных взносов в адвокатуру либо не существуют, либо их сумма не существенна, но это также имеет вполне логическое объяснение. Дело в том, что адвокатские коллегии западных юрисдикций не предоставляют для своих адвокатов ни офисных помещений, ни офисной мебели и оргтехники, их коллегии соответственно не несут расходов на приобретений дополнительных помещений, мебели и т.п.. В помещениях коллегий адвокатов (бар’ов, орденов) развитых стран обычно размещается лишь административный персонал и органы управления соответствующей коллегией. В западных странах практически нет института «юридических консультаций» — филиалов коллегией, в помещениях которых размещаются значительное количество адвокатов соответствующих коллегий адвокатов.

В офисных помещениях наших коллегий адвокатов и их филиалов (юридических консультаций) помимо административного персонала и органов управления трудится существенная часть адвокатов. К примеру, по состоянию на 19.04.2017 года, в юридических консультациях Алматинской городской коллегии адвокатов трудятся 536 из 758 действующих адвокатов коллегии, и только 232 адвоката (индивидуально — 114, в адвокатских конторах — 108) самостоятельно арендуют офисные помещения. Очевидно, что для приобретения и содержания офисных помещений юридических консультаций требуются определенные финансовые вливания. Это обстоятельство и обуславливает наличие вступительных взносов в адвокатуру. При отмене вступительных взносов существует вполне осязаемый риск того, что в скором времени в существующих помещениях юридических консультаций не хватит места для вновь вступающих адвокатов. Тогда всем вновь вступающим адвокатам придется самостоятельно арендовать офисные помещения, покупать мебель и оргтехнику. В таком случае расходы начинающего адвоката в первый год его деятельности могут легко перевалить за указанные 680 000 — 800 000 тенге, да и ежегодные расходы на аренду офиса также будут существенны.

Представляется, что существующая практика работы адвокатов в юридических консультациях наоборот упрощает процесс вхождения в профессию определенно значимой части новобранцев, которых не ждут в существующих адвокатских конторах. Ведь войдя в состав юридической консультации начинающие адвокаты получают возможность не только пользоваться офисным помещением коллегии, но и учиться и познавать профессию у более опытных коллег.

Можно согласиться с тем, что у начинающих адвокатов должно быть право выбора при вступлении в коллегии: работать в офисных помещениях коллегии заплатив вступительный взнос, либо работать в адвокатских конторах или самостоятельно арендовать офис, не оплачивая вступительный взнос. При этом будет также справедливо дифференцировать размеры ежемесячных взносов для адвокатов, работающих в юридических консультациях и адвокатов, самостоятельно арендующих офисы.

Таким образом, полная отмена вступительных взносов в долгосрочной перспективе не приведет к росту числа адвокатов, с учетом того, что на тот объем юридической помощи на который адвокаты имеют монополию, существующего количества адвокатов вполне достаточно. А с учетом других факторов, принятие законопроекта в существующем виде вероятнее всего даже приведет наоборот к уменьшению количества адвокатов.

Так, любое лицо с юридическим образованием перед принятием решения стать адвокатом, наверняка будет учитывать и другие факторы, помимо размеров вступительных взносов. Так, следующие ново-вводимые и существующие ограничения на адвокатов наверняка не будут в пользу выбора адвокатуры, особенно когда есть альтернатива заниматься только гражданскими делами:

Наличие рекомендуемой тарифной сетки для адвокатов. Несмотря на рекомендательный характер тарифной сетки в тексте законопроекта, вполне вероятно, что ценообразование за юридическую помощь адвокатов будет в абсолютном большинстве случаев в пределах минимальных вариаций от этой сетки.

Влияние представителей государственных органов на решения дисциплинарной комиссий коллегий адвокатов. Законопроектом предполагается внедрение в состав дисциплинарных комиссий адвокатских коллегий. Согласно п. 1 ст. 74 Законопроекта «В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются 6 адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по представлению коллегии адвокатов, 3 представителя уполномоченного органа, 2 судьи в отставке.» Как адвокат может быть независим, когда он может лишиться лицензии по решению дисциплинарной комиссии, 3 члена которой сотрудники органов юстиции и 2 члена это бывшие судьи?

Жесткие ограничения в части ведения адвокатами любой иной деятельности. Так, адвокат не может заниматься предпринимательской и какой-либо иной деятельностью кроме научной и преподавательский, не может иметь доли/акций в юр лицах и т. п.

иной деятельностью кроме научной и преподавательский, не может иметь доли/акций в юр лицах Положения законодательства, существенно ограничивающие возможность развития адвокатских контор. Так, адвокатские конторы учреждаются только в форме учреждения, которое фактически может иметь офис только в пределах одной области, поскольку адвокаты из коллегий других областей не могут числиться в адвокатской конторе, относящейся к коллегии адвокатов другой области, города республиканского значения. Такие ограничения смотрятся особенно архаично, на фоне американских «юридических фирм», представленных в РК, головные офисы, которых по сути являются корпоративными образованиями лицензированных адвокатов США.

Невыгодное налогообложение доходов адвокатов. Существующее налоговое законодательство не позволяет адвокатам принимать на вычет из их совокупного годового дохода свои расходы на содержание офиса, заработную плату сотрудников, что является существенным демотиватором развития и укрупнения адвокатских контор.

Помимо указанного, в силу высокого статуса и роли адвоката в правовой системе, потенциальному кандидату также необходимо будет пройти стажировку от 6 до 12 месяцев, и сдать не самый легкий квалификационный экзамен.

При таком раскладе, выбор потенциальным кандидатом профессиональной аффилированности, вероятнее всего, будет сделан не в пользу адвокатуры, кроме случаев, когда претендент «заточен» на защиту в уголовном процессе либо, когда речь идет о бывших следователях и прокурорах. По этим же причинам, в случае принятия законопроекта в существующей редакции, ряды адвокатов могут поредеть за счет убыли адвокатов, занимающихся преимущественно гражданскими делами.

Основой адвокатуры развитых стран континентальной Европы и практически всего цивилизованного мира является монополия адвокатуры (единой юридической профессии) на представительство в судах по делам всех категорий. Есть передовой пример единой юридической профессии развитых стран континентальной системы права, с лекал которых писалось наше законодательство в ранних годах становления нашей государственности (это Франция, Нидерланды — страны с единой адвокатской профессией), адвокатуры которых можно было взять за образец. Остается только поаплодировать представителям юридической профессии Российской Федераций, которые несмотря на наследие советской адвокатуры, которая по сути ограничивалась только уголовным и административным судопроизводством, последовали примеру развитых стран континентальной Европы, приняв концепцию модернизации адвокатуры и поэтапного внедрения адвокатской монополии до 2023.

Мы же следуем довольно специфичной английской модели юридической профессии, вектор эволюционного развития которой очевиден. Ранее английские солиситоры были практически юридическими консультантами с правом представительства только в судах самых низких инстанций. С 1990 солиситоры Англии и Уэльса получили право на представительство в судах всех инстанций и уровней при получении статуса солиситор-адвокат («Solicitor-Advocate»), барристеры же продолжают де-факто сохранять монополию только на представительство в верховном суде в силу пока малого количества солиситоров-адвокатов. Вполне очевидно, что идет эволюционный процесс стирания граней между профессиями барристера и солиситора, когда дойдет до стадии полной функциональной взаимозаменяемости, две профессии будут объедены в одну единую профессию либо один из профессий будет упразднен, что более вероятно. Более того, английская юридическая профессия уже прошла через упразднение двух из ранее существовавших четырех видов юристов-представителей в судах так, Прокторы («Proctor») представители в канонических судах Англии были упразднены в 1873 году, а Атторней («Attorney») представители в судах общего права («common law courts») были объединены с солиситорами, которые до того этапа могли быть представителями (помимо консультирования) только в низших инстанциях судах справедливости («courts of equity»).