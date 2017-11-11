Строители в тестовом режиме запустили разводной механизм Высокого моста

В Калининграде в тестовом режиме успешно подняли разводную часть Высокого моста, реконструкция которого подходит к концу. Об этом сообщил в своем фейсбуке председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.

По его словам, разводные пролеты были подняты вручную на 15%. «Подъем завершен, все прошло нормально. Работы осуществлялись в ручном режиме, — отметил Крупин. — После подачи электроснабжения по постоянной схеме, будет осуществляться подъем в автоматическом режиме. По проекту подъем разводного пролетного строения осуществляется на 45 градусов за 2,5 минуты полностью в автоматическом режиме».

Сейчас на подходах к мосту устраивают основание под асфальтобетона и укладывают его, рассказал Артур Крупин.