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14:45 (мск), источник: Noi.md

Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll

Второй отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson по расследованию крупного мошенничества в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, находится на заключительном этапе редактирования. Его планируется передать молдавской стороне в ближайшие несколько недель, передает NOI.md.

Источник: AP 2017

По сообщению Нацбанка Молдовы, об этом заявили представители Kroll и Steptoe & Johnson, которые посетили на этой неделе Кишинев для встреч с представителями ряда государственных учреждений с целью согласования структуры и сроков реализации Стратегии возмещения активов, выведенных в результате мошенничества в 2014 г., которое привело к банкротству трех банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Рабочее заседание прошло под председательством премьер-министра Павла Филипа. В нем приняли участие председатель парламента, президент Национального банка Молдовы, министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции, представители Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson представили актуализированную версию Стратегии возмещения похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Антикоррупционной прокуратуры.

В частности, обсуждались пути инициирования судопроизводства во многих юрисдикциях, в том числе, способы возврата активов в непрозрачных юрисдикциях, с непрозрачными юридическими структурами и процессами.

Стороны договорились, что внедрение стратегии будет происходить под руководством молдавских органов расследования и прокуратуры при поддержке Kroll и Steptoe & Johnson. Это предполагает создание базы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования как на национальном, так и на международном уровнях.

Власти Молдовы создадут рабочую группу, которая будет работать с экспертами Kroll и Steptoe & Johnson, и будет регулярно получать самую свежую информацию о достигнутом прогрессе. В то же время представители международного консорциума подтвердили, что второй отчет по расследованию «кражи века» находится на заключительном этапе редактирования, и его планируется передать в ближайшие несколько недель.

Стороны обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, а также отметили необходимость защитить проведение расследования и не уменьшать шансы на возврат похищенных активов. Консультации по вопросу о транспарентности и представлении заключений отчета по расследованию будут продолжены.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничать с Генеральной прокуратурой и Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества после предоставления отчета, чтобы поддержать усилия по возврату из-за рубежа выведенных мошеннических путем активов и укрепить доказательную базу в процедурах, инициированных на национальном уровне.

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