Семь новых школ построят в Калининградской области по программе «Школа-2025»
КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Семь новых школ будет построено в Калининградской области в рамках программы «Школа-2015». Об этом ТАСС сообщил
КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Семь новых школ будет построено в Калининградской области в рамках программы «Школа-2015». Об этом ТАСС сообщил
«Определены семь объектов, которые будут построены за счет субсидий федерального бюджета по программе «Школа-2025», — сказал зампред областного правительства, добавив, что в этом году уже начато строительство новой школы в Калининграде по улице Аксакова, а в 2018 году в городе будет заложен фундамент еще одного образовательного учреждения.
Баринов отметил, что ситуация с обеспеченностью местами школьников в учебных заведениях области находится под постоянным контролем, и регион входит в число территорий с самым низким числом обучающихся в две смены. «По данным государственного статистического наблюдения меньше 10 тысяч детей посещают школу во вторую смену. 9,6% от числа учащихся», — сказал он, уточнив, что такая ситуация наблюдается в части часть школ Калининграда, Балтийска, Гурьевска и Черняховска.
Как сообщалось ранее, программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы была утверждена в 2015 году. Миссия программы — создание новой школы, а также решение социальной проблемы по приведению школ в соответствие с эпидемиологическими, противопожарными требованиями и требованиями безопасности.