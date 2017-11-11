Семь новых школ построят в Калининградской области по программе «Школа-2025»

«Определены семь объектов, которые будут построены за счет субсидий федерального бюджета по программе «Школа-2025», — сказал зампред областного правительства, добавив, что в этом году уже начато строительство новой школы в Калининграде по улице Аксакова, а в 2018 году в городе будет заложен фундамент еще одного образовательного учреждения.

Вице-премьер добавил, что региональным правительством рассматривается также вопрос расширения возможностей действующих школ в густонаселенных районах за счет строительства дополнительных пристроек на средства регионального и областного бюджетов. Также в будущем году будут капитально отремонтированы пять спортивных залов в сельских школах и пришкольный стадион. За счет средств резервного фонда президента РФ будет проведен ремонт школ в поселках Большаково, Железнодороджный, Озерки, детский сад «Солнышко» в Краснознаменске и Детско-юношеский центр города Гусева.

Баринов отметил, что ситуация с обеспеченностью местами школьников в учебных заведениях области находится под постоянным контролем, и регион входит в число территорий с самым низким числом обучающихся в две смены. «По данным государственного статистического наблюдения меньше 10 тысяч детей посещают школу во вторую смену. 9,6% от числа учащихся», — сказал он, уточнив, что такая ситуация наблюдается в части часть школ Калининграда, Балтийска, Гурьевска и Черняховска.