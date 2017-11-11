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15:56 (мск), источник: ТАСС

Семь новых школ построят в Калининградской области по программе «Школа-2025»

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Семь новых школ будет построено в Калининградской области в рамках программы «Школа-2015». Об этом ТАСС сообщил вице-премьер областного правительства Илья Баринов.

«Определены семь объектов, которые будут построены за счет субсидий федерального бюджета по программе «Школа-2025», — сказал зампред областного правительства, добавив, что в этом году уже начато строительство новой школы в Калининграде по улице Аксакова, а в 2018 году в городе будет заложен фундамент еще одного образовательного учреждения.

Вице-премьер добавил, что региональным правительством рассматривается также вопрос расширения возможностей действующих школ в густонаселенных районах за счет строительства дополнительных пристроек на средства регионального и областного бюджетов. Также в будущем году будут капитально отремонтированы пять спортивных залов в сельских школах и пришкольный стадион. За счет средств резервного фонда президента РФ будет проведен ремонт школ в поселках Большаково, Железнодороджный, Озерки, детский сад «Солнышко» в Краснознаменске и Детско-юношеский центр города Гусева.

Баринов отметил, что ситуация с обеспеченностью местами школьников в учебных заведениях области находится под постоянным контролем, и регион входит в число территорий с самым низким числом обучающихся в две смены. «По данным государственного статистического наблюдения меньше 10 тысяч детей посещают школу во вторую смену. 9,6% от числа учащихся», — сказал он, уточнив, что такая ситуация наблюдается в части часть школ Калининграда, Балтийска, Гурьевска и Черняховска.

Как сообщалось ранее, программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы была утверждена в 2015 году. Миссия программы — создание новой школы, а также решение социальной проблемы по приведению школ в соответствие с эпидемиологическими, противопожарными требованиями и требованиями безопасности.

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