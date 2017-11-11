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15:23 (мск), источник: Kazinform

О ситуации с картофелем в Акмолинской области сообщил Малик Мурзалин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Акмолинской области Малик Мурзалин пояснил ситуацию с обеспеченностью картофелем региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем над этим. В принципе урожай у нас был неплохой. Но одним из основных поставщиков картофеля на рынок Астаны является Павлодарская область. Наша доля, к сожалению, не такая большая, мы над этим сейчас работаем, особенно в Целиноградском районе. Есть ребята, которые работают по американской и голландской технологиям. У них очень хороший урожай. В будущем мы планируем увеличить объемы картофеля», — сказал Малик Мурзалин в интервью журналистам.

Отметим, что глава Акмолинской области принял сегодня участие в открытии торгового дома «AQMOL».

Этот проект реализован в рамках поручений главы государства по дальнейшему развитию программы продовольственного пояса Астаны.

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