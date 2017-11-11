О ситуации с картофелем в Акмолинской области сообщил Малик Мурзалин
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Акмолинской области Малик Мурзалин пояснил ситуацию с обеспеченностью картофелем региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Акмолинской области Малик Мурзалин пояснил ситуацию с обеспеченностью картофелем региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы работаем над этим. В принципе урожай у нас был неплохой. Но одним из основных поставщиков картофеля на рынок Астаны является Павлодарская область. Наша доля, к сожалению, не такая большая, мы над этим сейчас работаем, особенно в Целиноградском районе. Есть ребята, которые работают по американской и голландской технологиям. У них очень хороший урожай. В будущем мы планируем увеличить объемы картофеля», — сказал Малик Мурзалин в интервью журналистам.
Отметим, что глава Акмолинской области принял сегодня участие в открытии торгового дома «AQMOL».
Этот проект реализован в рамках поручений главы государства по дальнейшему развитию программы продовольственного пояса Астаны.