О ситуации с картофелем в Акмолинской области сообщил Малик Мурзалин

«Мы работаем над этим. В принципе урожай у нас был неплохой. Но одним из основных поставщиков картофеля на рынок Астаны является Павлодарская область. Наша доля, к сожалению, не такая большая, мы над этим сейчас работаем, особенно в Целиноградском районе. Есть ребята, которые работают по американской и голландской технологиям. У них очень хороший урожай. В будущем мы планируем увеличить объемы картофеля», — сказал Малик Мурзалин в интервью журналистам.