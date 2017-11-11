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17:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Павлодарский НХЗ отгрузил первую партию бензина класса К4

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. На Павлодарском НХЗ получена первая партия бензина АИ-92 экологического класса К4, сообщает служба по связи с общественностью АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг».

Источник: Sputniknews.kz

Первая партия бензина АИ-92 экологического класса К4 в объеме 163 тонны отгружена с Павлодарского нефтехимического завода 11 ноября 2017 года и направлена в адрес получателей на железнодорожную станцию Алма-Ата —2.

Качество топлива было подтверждено Декларацией о соответствии Таможенного союза, выданной Национальным центром экспертизы и сертификации, и Паспортом продукта на автомобильный бензин АИ-92-К4 от аккредитованной лаборатории ТОО «ПНХЗ».

Выпуск первой партии нового продукта на ПНХЗ является результатом достижения основной цели проекта «Реконструкция и модернизация ТОО «ПНХЗ» — улучшения качества моторных топлив до экологических классов К4 и К5 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза.

С запуском новых проектных мощностей и установок, построенных в рамках проекта модернизации завода, производство высокооктановых бензинов увеличится с 1 миллиона 081 тысячи тонн до 1 миллиона 492 тысяч тонн в год (в 1,4 раза). Кроме того, будет обеспечено производство авиатоплива международного стандарта Jet A1.

Проект модернизации ТОО «ПНХЗ» начался в 2009 году (технико-экономическое обоснование разработано итальянской компанией Eni S.p.A), в октябре 2011 года ТЭО получило положительное заключение РГП «Госэкспертиза». В октябре 2017 года проект модернизации завершился.

Как ранее сообщала пресс-служба «КазМунайГаза», с запуском установки каталитического крекинга, построенной в рамках проекта модернизации, первую партию высокооктанового бензина экологического класса К4 произведут и отгрузят в объеме до 4200 тонн в сутки. Итого на ПНХЗ производство высококачественных бензинов экологических классов К4 и К5 в 2018 году составит до 3,2 миллиона тонн при загрузке ПНХЗ нефтью 5,1 миллиона тонн.

Ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев пригрозил увольнением топ-менеджмента КМГ за срыв сроков модернизации ПНХЗ. Срок завершения модернизации ПХНЗ был определен на 26 октября, а Атырауского нефтеперерабатывающего завода — 16 сентября. Однако АО «НК «КазМунайГаз» перенес сроки на первую половину декабря текущего года. При этом Бозумбаев отметил необходимость подключения установки производства высокооктанового бензина в срок до 8 ноября.

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 Павлодарский НХЗ отгрузил первую партию бензина класса К4
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