Павлодарский НХЗ отгрузил первую партию бензина класса К4

Источник: Sputniknews.kz

Первая партия бензина АИ-92 экологического класса К4 в объеме 163 тонны отгружена с Павлодарского нефтехимического завода 11 ноября 2017 года и направлена в адрес получателей на железнодорожную станцию Алма-Ата —2.

Качество топлива было подтверждено Декларацией о соответствии Таможенного союза, выданной Национальным центром экспертизы и сертификации, и Паспортом продукта на автомобильный бензин АИ-92-К4 от аккредитованной лаборатории ТОО «ПНХЗ».

Выпуск первой партии нового продукта на ПНХЗ является результатом достижения основной цели проекта «Реконструкция и модернизация ТОО «ПНХЗ» — улучшения качества моторных топлив до экологических классов К4 и К5 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза.

С запуском новых проектных мощностей и установок, построенных в рамках проекта модернизации завода, производство высокооктановых бензинов увеличится с 1 миллиона 081 тысячи тонн до 1 миллиона 492 тысяч тонн в год (в 1,4 раза). Кроме того, будет обеспечено производство авиатоплива международного стандарта Jet A1.

Проект модернизации ТОО «ПНХЗ» начался в 2009 году (технико-экономическое обоснование разработано итальянской компанией Eni S.p.A), в октябре 2011 года ТЭО получило положительное заключение РГП «Госэкспертиза». В октябре 2017 года проект модернизации завершился.

Как ранее сообщала пресс-служба «КазМунайГаза», с запуском установки каталитического крекинга, построенной в рамках проекта модернизации, первую партию высокооктанового бензина экологического класса К4 произведут и отгрузят в объеме до 4200 тонн в сутки. Итого на ПНХЗ производство высококачественных бензинов экологических классов К4 и К5 в 2018 году составит до 3,2 миллиона тонн при загрузке ПНХЗ нефтью 5,1 миллиона тонн.