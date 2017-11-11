Признание экономистов: Молдова — это уже не аграрная страна, а торговая

Источник: Sputnik.md

Так какая у нас страна? Ответ на этот вопрос дает экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

«Это один из ключевых вопросов выбора будущего развития и правильного позиционирования Молдовы в развивающихся рынках, где Молдова должна найти себя. Это во многом исторический спор, где постоянно обсуждается, чем должна заняться Молдова при ограниченности в ресурсах, когда главным ресурсом является человеческий капитал», — заявила эксперт.

Выбор правильной экономической модели государства — это то, что сможет доказать успешность самого его существования. Двадцать первый век полностью изменил мир, и Молдова не может остаться в прошлом.

«Что именно является приоритетом развития Молдовы — агропромышленный комплекс или “новая экономика” — информационные технологии? Однозначного ответа тут нет, ответ нужно искать. Лично я склоняюсь ко второй модели — я вижу в этом намного больше преимуществ для будущего страны, чем в простом следовании традициям», — отметила экономист.

Информационные технологии — это шанс для Молдовы. Татьяна Ларюшина входит в число тех экспертов, которые придерживаются именно такой точки зрения.

«Клише об аграрной Молдове — это доминирование провинциализма, который существует у нас повсеместно. Одним из самых динамичных секторов, который постоянно увеличивает свою долю в ВВП является как раз сектор “новой экономики”, информационных технологий и инноваций, его доля в ВВП удваивается каждые четыре-пять лет», — сказала собеседница.

Статистика демонстрирует, что что основная доля в формировании ВВП Молдовы приходится на торговлю — а именно 14,3%. Стала ли Молдова страной торговой, а не аграрной, и нет ли здесь, как считают некоторые экономисты, некоего унизительного для граждан момента, ведь жители Молдовы издавна считаются трудолюбивыми?