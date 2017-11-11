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16:04 (мск), источник: Sputnik.md

Признание экономистов: Молдова — это уже не аграрная страна, а торговая

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Сергей Цуркану. Молдова — аграрная страна. Это словосочетание стало штампом, о смысловой нагрузке которого уже никто не задумывается. Однако статистика — наука серьезная и заставляет не только думать, но и анализировать. По данным этой науки, сельское хозяйство формирует ВВП Молдовы не более чем на 1/8. Таким образом реальность демонстрирует, что понятие «аграрная страна» является не более чем привычной словесной конструкцией.

Источник: Sputnik.md

Так какая у нас страна? Ответ на этот вопрос дает экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

«Это один из ключевых вопросов выбора будущего развития и правильного позиционирования Молдовы в развивающихся рынках, где Молдова должна найти себя. Это во многом исторический спор, где постоянно обсуждается, чем должна заняться Молдова при ограниченности в ресурсах, когда главным ресурсом является человеческий капитал», — заявила эксперт.

Выбор правильной экономической модели государства — это то, что сможет доказать успешность самого его существования. Двадцать первый век полностью изменил мир, и Молдова не может остаться в прошлом.

«Что именно является приоритетом развития Молдовы — агропромышленный комплекс или “новая экономика” — информационные технологии? Однозначного ответа тут нет, ответ нужно искать. Лично я склоняюсь ко второй модели — я вижу в этом намного больше преимуществ для будущего страны, чем в простом следовании традициям», — отметила экономист.

Информационные технологии — это шанс для Молдовы. Татьяна Ларюшина входит в число тех экспертов, которые придерживаются именно такой точки зрения.

«Клише об аграрной Молдове — это доминирование провинциализма, который существует у нас повсеместно. Одним из самых динамичных секторов, который постоянно увеличивает свою долю в ВВП является как раз сектор “новой экономики”, информационных технологий и инноваций, его доля в ВВП удваивается каждые четыре-пять лет», — сказала собеседница.

Статистика демонстрирует, что что основная доля в формировании ВВП Молдовы приходится на торговлю — а именно 14,3%. Стала ли Молдова страной торговой, а не аграрной, и нет ли здесь, как считают некоторые экономисты, некоего унизительного для граждан момента, ведь жители Молдовы издавна считаются трудолюбивыми?

«Ничего унизительного в этом нет, но это тоже некие завышенные ожидания, потому что очень трудно быть логистическим или другим хабом в содействии региональной торговле, без развитой инфраструктуры и выхода к морю. Это старая история, которая говорит о том, что Молдова могла бы использовать свое выгодное географическое положение. Положение выгодное, но нет проектов как его трансформировать в доходы и прибыль», — резюмировала Ларюшина.

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