Опрос: миллениалы предпочитают инвестировать в криптовалюту

Опрос, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, также показал, что треть (30%) опрошенных так или иначе осведомлена о криптовалютах, однако в действительности владело или производило операции с ними незначительное число опрошенных — 2% и 4% соответственно. Тем не менее в ближайшие пять лет больше трети респондентов (32%) планируют ее приобретение. Более половины опрошенных (58%) также считают, что биткойн является позитивным явлением в сфере финансовых операций.