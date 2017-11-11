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17:13 (мск), источник: Kommersant.uz

Опрос: миллениалы предпочитают инвестировать в криптовалюту

Так, почти треть опрошенных предпочла бы иметь $1 тыс. в криптовалюте, а не в акциях (27%) или государственных облигациях (30%).

Вложение в недвижимость участники опроса также не видят перспективным — 22% респондентов предпочли бы хранить свои средства в биткойнах.

Опрос, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, также показал, что треть (30%) опрошенных так или иначе осведомлена о криптовалютах, однако в действительности владело или производило операции с ними незначительное число опрошенных — 2% и 4% соответственно. Тем не менее в ближайшие пять лет больше трети респондентов (32%) планируют ее приобретение. Более половины опрошенных (58%) также считают, что биткойн является позитивным явлением в сфере финансовых операций.

По мнению авторов исследования, результаты исследования могут помочь участникам финансового рынка открыть новые возможности для бизнеса, например предложить услуги и возможность открытия депозитов в криптовалюте. Такие меры привлекут и удержат потенциальных клиентов из числа молодых американцев.

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