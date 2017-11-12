Сбербанк извинился за дефицит видеокарт на российском рынке

«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — приводит РИА «Новости» заявление представителя банка на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

Ведяхин отметил, что ситуация на рынке видеокарт в РФ вскоре стабилизируется, так как Сбербанк уже удовлетворил свои потребности.

О дефиците на рынке видеокарт сообщила китайская торговая онлайн-платформа AliExpress. Компания отметила, что в РФ наибольший интерес был проявлен к картам GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480, наиболее подходящим для создания «криптоферм».