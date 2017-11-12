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13:58 (мск), источник: Известия

Сбербанк извинился за дефицит видеокарт на российском рынке

Сбербанк приносит извинения за то, что стал причиной дефицита видеокарт на российском рынке, так как массово закупал их для своей лаборатории искусственного интеллекта заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — приводит РИА «Новости» заявление представителя банка на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

Ведяхин отметил, что ситуация на рынке видеокарт в РФ вскоре стабилизируется, так как Сбербанк уже удовлетворил свои потребности.

О дефиците на рынке видеокарт сообщила китайская торговая онлайн-платформа AliExpress. Компания отметила, что в РФ наибольший интерес был проявлен к картам GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480, наиболее подходящим для создания «криптоферм».

Напомним, Герман Греф сообщал ранее, что Сбербанк начинает разработку новой стратегии развития, которую представит акционерам в начале 2018 года. Новая стратегия банка предполагает автоматизацию многих банковских процессов, а также реализацию цифровых решений при помощи лаборатории искусственного интеллекта. Как рассказал Греф ранее на форуме «Россия зовет!» Сбербанк в пиковые моменты обрабатывает около 4,5 тыс. операций в секунду, что не было бы возможным без искусственного интеллекта.

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