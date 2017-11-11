В Воронеже до 2020 года построят 14 детских садов и 10 школ

Публичные слушания по проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры Воронежа на период до 2020 года пройдут в Доме архитектора (улица Плехановская, 22) 11 ноября. Соответствующее постановление мэра Александра Гусева появилось на сайте городской администрации в пятницу, 10 декабря.

Согласно документу, срок реализации программы — 2018−2020 годы, источники финансирования — средства областного и федерального бюджетов.

Планируется, что общий объём финансирования трёхлетней муниципальной программы составит 13,125 млрд рублей. Из них на развитие образования направят 12,2 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта — 841,2 млн рублей, культуры и туризма — 62 млн рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию объектов.

Так, согласно проекту, до 2020 года в городе появятся 14 новых детских садов на 100−280 мест. Четыре учреждения построят за счёт строительных организаций. Они появятся в жилом массиве «Олимпийский» на улице Шишкова, 140б, на Московском проспекте, 142ш, на улице 9 Января, 243 и на улице Краснознамённой, 57. Впоследствии их передадут в муниципальную собственность. Городские власти уверены, что строительство объектов позволит обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Также программа подразумевает строительство 10 новых школ на 825−1224 мест и строительство пристроек к четырём уже существующим образовательным учреждениям.

Кроме того, до 2020 года в Воронеже появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы и площадки. Проектом предусмотрена реконструкция стадиона «Шинник» на улице Ростовской, 38а, а также спортивные площадки на улице Теплоэнергетиков, 3д в микрорайоне Шилово. Предполагается, что таким образом количество спортобъектов увеличится до 1470 единиц, а число занимающихся физкультурой и спортом — до 523,9 тыс. человек.

Власти также планируют спроектировать и построить клуб «Краснолесье» в рамках программы развития культуры и туризма. Объект появится на улице Генерала Лохматикова, 13. На эти цели выделят 62 млн рублей. Через 3 года власти рассчитывают довести уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в данной сфере с 93% до 95%.