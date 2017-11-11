В Воронеже до 2020 года построят 14 детских садов и 10 школ
Проект программы развития социнфраструктуры города вынесут на публичные слушания.
Проект программы развития социнфраструктуры города вынесут на публичные слушания.
Публичные слушания по проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры Воронежа на период до 2020 года пройдут в Доме архитектора (улица Плехановская, 22) 11 ноября. Соответствующее постановление мэра Александра Гусева появилось на сайте городской администрации в пятницу, 10 декабря.
Планируется, что общий объём финансирования трёхлетней муниципальной программы составит 13,125 млрд рублей. Из них на развитие образования направят 12,2 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта — 841,2 млн рублей, культуры и туризма — 62 млн рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию объектов.
Так, согласно проекту, до 2020 года в городе появятся 14 новых детских садов на 100−280 мест. Четыре учреждения построят за счёт строительных организаций. Они появятся в жилом массиве «Олимпийский» на улице Шишкова, 140б, на Московском проспекте, 142ш, на улице 9 Января, 243 и на улице Краснознамённой, 57. Впоследствии их передадут в муниципальную собственность. Городские власти уверены, что строительство объектов позволит обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
Также программа подразумевает строительство 10 новых школ на 825−1224 мест и строительство пристроек к четырём уже существующим образовательным учреждениям.
Кроме того, до 2020 года в Воронеже появятся
Власти также планируют спроектировать и построить клуб «Краснолесье» в рамках программы развития культуры и туризма. Объект появится на улице Генерала Лохматикова, 13. На эти цели выделят 62 млн рублей. Через 3 года власти рассчитывают довести уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в данной сфере с 93% до 95%.
Дарья Крымова