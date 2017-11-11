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17:15 (мск), источник: UzReport.news

Китайский онлайн-гигант Alibaba заработал 1,5 миллирда долларов за три минуты распродаж в День холостяков

Покупательский бум невиданного масштаба. Всего за три минуты выручка китайского интернет-гиганта Alibaba достигла 10 миллиардов юаней.

Источник: UzReport.news

Это полтора миллиарда долларов. За час сумма увеличилась почти в пять раз. И это было лишь начало грандиозной распродажи, широко анонсированной на субботу компанией, которой принадлежит множество онлайн-магазинов.

11 ноября в Китае отмечают День холостяков. Чтобы скрасить жизнь одиноким людям — и не только им — многие ритейлеры объявляют огромные скидки. Получается своеобразный аналог «Черной пятницы’или «Киберпонедельника» в США.

И это просто золотое дно для интернет-торговли. Стремясь, не упустить выгоду, покупатели бросаются к экранам компьютеров прямо с утра. Колоссальная нагрузка ложится на службы доставки. Почтальонам — людям и роботам — предстоит в ближайшие пару дней отправить больше полутора миллиардов посылок.

В компании Alibaba считают, что к невиданному росту продаж привело усиление среднего класса в Китае. В этом году в День холостяков они ожидают рекордную выручку. И начало выглядит многообещающе.

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