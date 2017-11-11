Китайский онлайн-гигант Alibaba заработал 1,5 миллирда долларов за три минуты распродаж в День холостяков
Покупательский бум невиданного масштаба. Всего за три минуты выручка китайского
Покупательский бум невиданного масштаба. Всего за три минуты выручка китайского
Это полтора миллиарда долларов. За час сумма увеличилась почти в пять раз. И это было лишь начало грандиозной распродажи, широко анонсированной на субботу компанией, которой принадлежит множество
11 ноября в Китае отмечают День холостяков. Чтобы скрасить жизнь одиноким людям — и не только им — многие ритейлеры объявляют огромные скидки. Получается своеобразный аналог «Черной пятницы’или «Киберпонедельника» в США.
И это просто золотое дно для
В компании Alibaba считают, что к невиданному росту продаж привело усиление среднего класса в Китае. В этом году в День холостяков они ожидают рекордную выручку. И начало выглядит многообещающе.