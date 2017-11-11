Сокращается число застройщиков

Источник: Noi.md

В частности, как сообщило Национальное бюро статистики, в январе-сентябре 2017 г. было выдано 2891 разрешение на строительство жилых и нежилых зданий, или на 3,5% меньше, по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Из общего объема выданных разрешений 1674 (57,9% от общего количества) пришлось на жилые здания, а 1217 (42,1%) — на нежилые. При этом общее число разрешений на строительство жилых зданий в январе-сентябре 2017 г., в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, сократилось на 5,4%, а на строительство нежилых зданий — уменьшилось на 0,7%.

Примерно 54,3% авторизаций выдано на строительство жилых и нежилых зданий в городах Молдовы, а остальные 45,7% — в селах. При этом, число разрешений на строительство в городах в январе-сентябре 2017 г., в сравнении с тем же периодом предыдущего года, снизилось на 4,2% — до 1570 единиц, а в сельской местности — сократилось на 2,7% — до 1321 ед.

В региональном аспекте количество разрешений, выдаваемых на строительство жилых зданий, сократилось в регионах развития «Центр» — с 586 до 556 ед., «Юг» — со 191 до 138 ед., «Север» — с 263 до 236 ед. В то же время, выросло их количество в мун. Кишинев — с 651 до 657 ед. и в АТО Гагаузия — с 79 до 89 ед.