МВФ рекомендует НБМ пересмотреть денежно-кредитную политику
Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют быстрое снижение ритма роста инфляции в Молдове в течение 2018 г. и рекомендуют Нацбанку пересмотреть
Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют быстрое снижение ритма роста инфляции в Молдове в течение 2018 г. и рекомендуют Нацбанку пересмотреть
Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда, обнародованных по итогам работы в стране оценочной Миссии МВФ в период с 25 октября по 7 ноября, передает NOI.md.
В документе среди прочего отмечается, что после ослабления
Эксперты МВФ заявили, что приветствуются все усилия по дальнейшему укреплению рамок