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17:33 (мск), источник: Noi.md

МВФ рекомендует НБМ пересмотреть денежно-кредитную политику

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют быстрое снижение ритма роста инфляции в Молдове в течение 2018 г. и рекомендуют Нацбанку пересмотреть денежно-кредитную политику.

Источник: Noi.md

Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда, обнародованных по итогам работы в стране оценочной Миссии МВФ в период с 25 октября по 7 ноября, передает NOI.md.

В документе среди прочего отмечается, что после ослабления денежно-кредитной политики в течение длительного периода времени ответственные лица должны быть готовы пересмотреть меры денежно-кредитной политики в соответствии с прогнозируемыми инфляционными ожиданиями.

Эксперты МВФ заявили, что приветствуются все усилия по дальнейшему укреплению рамок денежно-кредитной политики путем усовершенствования внутренних процессов, улучшения координации с другими учреждениями и углубления коммуникации.

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