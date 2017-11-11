МВФ рекомендует НБМ пересмотреть денежно-кредитную политику

Источник: Noi.md

Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда, обнародованных по итогам работы в стране оценочной Миссии МВФ в период с 25 октября по 7 ноября, передает NOI.md.

В документе среди прочего отмечается, что после ослабления денежно-кредитной политики в течение длительного периода времени ответственные лица должны быть готовы пересмотреть меры денежно-кредитной политики в соответствии с прогнозируемыми инфляционными ожиданиями.