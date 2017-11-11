В центре Бреста для строительства путепровода начали сносить жилые дома (фото)

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В субботу в руины превратилась жилая постройка под номером 11/1. Подобных мер требует строительство второй очереди Западного обхода. На освободившейся территории возведут опоры для многополосного путепровода. Как разбирали дома и куда переселяются брестчане?

Строительство Западного обхода Бреста запустили пять лет назад. Завершением первой очереди стало открытие в 2014 году шестиполосного автомобильного моста через реку Мухавец в районе мемориального комплекса Брестская крепость-герой. В начале текущего года стартовала вторая очередь проекта. Одна из особенностей стройки — соседство с жилым сектором, действующей железной дорогой с системой ж/д переездов и активным транспортным узлом. И все это — в центре города!

На нечетной стороне улицы Поплавского скоро появятся массивные опоры. На них ляжет путепровод, ведущий к гигантскому кольцу с наружным диаметром около 140 метров. Слово руководителю строительного управления № 158 ОАО Стройтрест № 8 (организации-генподрядчика объекта) Игорю Кулиничу:

— В данное время по упрощенному тендерному принципу ищем арендатора опорной системы для строительства кольца. Приступать к работам планируем в декабре.

Тем временем на Поплавского пустеют дома, а семьи переселяются по новым адресам. Кто-то выбрал вариант переезда в квартиру, кто-то — предпочел остаться на земле. Городские власти сделали все возможное, чтобы масштабное переселение было минимально стрессовым. Юлия с мужем и двумя детьми раньше жила на улице Поплавского, 13. Сегодня хозяйка встречает нас на крыльце нового дома на улице Высоковской:

— Всех, кто выбрал вариант дома, переселили на эту улицу. Проектом довольны. Есть терраса, нравится удобное и современное решение — дополнительная дверь с кухни с выходом на улицу. Хороший ремонт.

Еще чуть-чуть, и на окнах других пестрых одноэтажных домиков по улице Высоковской появятся занавески. Людям предстоит обжиться на новом месте. Но с соседями, которых знаешь десятилетиями, сделать это будет несложно.

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