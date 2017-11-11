В центре Бреста для строительства путепровода начали сносить жилые дома (фото)
11 ноября в Бресте начали сносить дома по улице Поплавского.
11 ноября в Бресте начали сносить дома по улице Поплавского.
В субботу в руины превратилась жилая постройка под номером 11/1. Подобных мер требует строительство второй очереди Западного обхода. На освободившейся территории возведут опоры для многополосного путепровода. Как разбирали дома и куда переселяются брестчане?
Строительство Западного обхода Бреста запустили пять лет назад. Завершением первой очереди стало открытие в 2014 году шестиполосного автомобильного моста через реку Мухавец в районе мемориального комплекса Брестская
На нечетной стороне улицы Поплавского скоро появятся массивные опоры. На них ляжет путепровод, ведущий к гигантскому кольцу с наружным диаметром около 140 метров. Слово руководителю строительного управления № 158 ОАО Стройтрест № 8 (организации-генподрядчика объекта) Игорю Кулиничу:
— В данное время по упрощенному тендерному принципу ищем арендатора опорной системы для строительства кольца. Приступать к работам планируем в декабре.
Тем временем на Поплавского пустеют дома, а семьи переселяются по новым адресам.
— Всех, кто выбрал вариант дома, переселили на эту улицу. Проектом довольны. Есть терраса, нравится удобное и современное решение — дополнительная дверь с кухни с выходом на улицу. Хороший ремонт.
Еще
Справочно
Общая длина бетонного титана, вместе со связанными с новым путепроводом транспортными развязками