Цены на продукты в Крыму в октябре пошли на снижение

Чиновник уверяет: ценовую политику мониторят во всех муниципальных образованиях, а это — 284 объекта розничной торговли различных форматов (магазины федеральных и локальных сетей, несетевые магазины, нестационарные торговые объекты и рынки).

По результатам проведенных Минпромом Крыма мониторингов было установлено, что в октябре крымскими торговыми сетями для конечного потребителя были снижены розничные цены на 117 наименований продтоваров, среди которых молочная продукция, крупы, фрукты, овощи и другие продтовары, — цитирует министра пресс-служба ведомства.