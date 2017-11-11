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23:44 (мск), источник: КрымPress

Цены на продукты в Крыму в октябре пошли на снижение

Цены на продукты в Крыму удалось стабилизировать. Об этом заявил министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта в ходе рейда по магазинам продовольственных торговых сетей.

Чиновник уверяет: ценовую политику мониторят во всех муниципальных образованиях, а это — 284 объекта розничной торговли различных форматов (магазины федеральных и локальных сетей, несетевые магазины, нестационарные торговые объекты и рынки).

По результатам проведенных Минпромом Крыма мониторингов было установлено, что в октябре крымскими торговыми сетями для конечного потребителя были снижены розничные цены на 117 наименований продтоваров, среди которых молочная продукция, крупы, фрукты, овощи и другие продтовары, — цитирует министра пресс-служба ведомства.

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