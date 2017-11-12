Строительство автостоянки на территории детского сада приостановлено
Как сообщалось ранее, на территории детского сада № 232 в
Как сообщалось ранее, на территории детского сада № 232 в
В начале ноября представители администрации вели строительные работы по установке забора, который разделяет площадку детсада на две части.
Это вызвало недовольство жителей соседних домов, чьи дети посещают данное дошкольное учреждение, а также возмущение пользователей социальных сетей. Отметим, установка забора завершена уже неделю назад.
«Учитывая социальную значимость поднятого вопроса жителями и средствами массовой информации, данная ситуация была тщательно изучена хокимом с выездом на место. Изучив и ознакомившись с местом расположения авто стоянки принято решение законсервировать и приостановить организацию стоянки», — об этом заявили представители районной администрации на странице в Facebook.
В сообщении хокимията отмечается, что данная автостоянка была организована «исключительно в интересах жителей, учитывая их мнения и желания. Строительство автостоянки может быть возобновлено только с согласия и желания жителей, учитывая действующие градостроительные нормы в соответствии действующим законодательством».