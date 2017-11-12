Строительство автостоянки на территории детского сада приостановлено

Источник: Kommersant.uz

В начале ноября представители администрации вели строительные работы по установке забора, который разделяет площадку детсада на две части.

Это вызвало недовольство жителей соседних домов, чьи дети посещают данное дошкольное учреждение, а также возмущение пользователей социальных сетей. Отметим, установка забора завершена уже неделю назад.

«Учитывая социальную значимость поднятого вопроса жителями и средствами массовой информации, данная ситуация была тщательно изучена хокимом с выездом на место. Изучив и ознакомившись с местом расположения авто стоянки принято решение законсервировать и приостановить организацию стоянки», — об этом заявили представители районной администрации на странице в Facebook.