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07:25 (мск), источник: Kommersant.uz

Строительство автостоянки на территории детского сада приостановлено

Как сообщалось ранее, на территории детского сада № 232 в Мирзо-Улугбекском районе строилась открытая автостоянка.

Источник: Kommersant.uz

В начале ноября представители администрации вели строительные работы по установке забора, который разделяет площадку детсада на две части.

Это вызвало недовольство жителей соседних домов, чьи дети посещают данное дошкольное учреждение, а также возмущение пользователей социальных сетей. Отметим, установка забора завершена уже неделю назад.

«Учитывая социальную значимость поднятого вопроса жителями и средствами массовой информации, данная ситуация была тщательно изучена хокимом с выездом на место. Изучив и ознакомившись с местом расположения авто стоянки принято решение законсервировать и приостановить организацию стоянки», — об этом заявили представители районной администрации на странице в Facebook.

В сообщении хокимията отмечается, что данная автостоянка была организована «исключительно в интересах жителей, учитывая их мнения и желания. Строительство автостоянки может быть возобновлено только с согласия и желания жителей, учитывая действующие градостроительные нормы в соответствии действующим законодательством».

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